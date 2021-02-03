Гороскоп на 4 лютого 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно звернути увагу на своє здоров’я, а хто зможе навчитися вирішувати питання нестандартно? Читайте гороскоп на 4 лютого від екстрасенсів СТБ.

Овен

Небезпечний день. Вам не варто планувати і намагатися втілювати в реальність свої мрії. Будьте пильні та обережні. І в жодному разі не з’ясовуйте стосунків, особливо привселюдно.

Телець

Сприятливий день для відпочинку, подорожей і переговорів. Вам вдасться отримати максимальну вигоду з клієнтів. Також відмінний день для купівлі нерухомості й авто.

Близнюки

Прекрасний день, щоб розібратися в собі. Не бійтеся зазирнути всередину. Там ви знайдете багато відповідей на ті запитання, які мучили вас останнім часом.

Рак

Напружений день. З самого ранку справи підуть не так, як би вам того хотілося. Ви зіткнетеся не тільки з нерозумінням, а й з обманом. Спробуйте не включатися сильно в ситуацію, а оцінювати її адекватно.

Лев

Спокійний день, який не принесе вам жодних яскравих подій. Зірки радять не покладатися на думку оточення, а довіряти тільки своїй інтуїції.

Діва

У четвер на вас може чекати дуже важлива розмова з родичами або друзями. І не факт, що те, що вони скажуть, вам сподобається. Скоріше, навпаки.

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Терези

Зірки рекомендують цілком і повністю присвятити цей день роботі. Відкладіть амурні справи та інтриги. Вони вас відволікають. Візьміть паузу.

Скорпіон

Вам варто проявити особливу обережність у питаннях фінансів. Є ймовірність невеликої кризи, тому зірки радять відкласти всі необов’язкові витрати до кращих часів.

Стрілець

Для того, щоб розв’язати важливі завдання, вам необхідно відійти від звичної методики роботи і спробувати щось нове. Експериментуйте. Можливо, ваша неординарність зіграє вам на руку.

Козеріг

Ви хочете занадто багато. І причому відразу. Однак так не буває. Спробуйте прийняти цю думку. Тоді вам стане набагато простіше жити на цьому світі.

Водолій

День несприятливий для здоров’я. Можлива легка застуда. Другу половину дня проведіть удома. Випийте гарячого чаю з медом і почитайте хорошу книгу.

Риби

Цілком і повністю присвятіть свій день роботі. І це принесе вам величезну втіху. Насолоджуйтесь. І, хто знає, можливо, вам спадуть на думку нові приголомшливі ідеї.

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