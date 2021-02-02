Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Яна Брензей про журналістські «ляпи»

02.02.2021

Ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей продовжує ділитися ефірними таємницями, серед яких трапляються і досить кумедні «ляпи». Про такі Яна вирішила поговорити в себе на сторінці в соціальній мережі. Найсмішніші і найбільш нелогічні висловлювання ведучих і журналістів — читайте в матеріалі.   

Робота телеведучої не терпить помилок. Проте всі ми живі люди, яким властиво час від часу обмовлятися. Так трапилося одного разу і з Яною Брензей. 

«Я в ефірі, присвяченому повеням на Західній Україні, ляпнула: “За прогнозами синоптиків, дощі найближчим часом припиняться. Сподіваюсь, вони помиляються”. Частка “не” потонула десь в надрах моєї свідомості. Соромно досі», — згадує ведуча.

Більше на тему:Яна Брензей про закадрове життя програми «Вікна-новини»

У своєму пості Яна також пригадала й інші смішні або нелогічні вислови. Тож від творців «овального столу круглої форми», знайомтеся з перлами журналістських текстів:

  • На хлопця напали в під’їзді, в 50 метрах від дому.
  • Відпочивальників, які на матраці плавали в озері, віднесло у відкрите море.
  • У центрі Черкас орудує дика лисиця.
  • Тарас Шевченко був видатним борцем із радянською владою.
  • На цій ділянці траси аварій стається більше, ніж хотілося б.
  • В Палестині від цієї заяви відхрестились.
  • Слава Богу, я в Бога не вірю.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати