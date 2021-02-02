Яна Брензей про журналістські «ляпи»

Ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей продовжує ділитися ефірними таємницями, серед яких трапляються і досить кумедні «ляпи». Про такі Яна вирішила поговорити в себе на сторінці в соціальній мережі. Найсмішніші і найбільш нелогічні висловлювання ведучих і журналістів — читайте в матеріалі.

Робота телеведучої не терпить помилок. Проте всі ми живі люди, яким властиво час від часу обмовлятися. Так трапилося одного разу і з Яною Брензей.

«Я в ефірі, присвяченому повеням на Західній Україні, ляпнула: “За прогнозами синоптиків, дощі найближчим часом припиняться. Сподіваюсь, вони помиляються”. Частка “не” потонула десь в надрах моєї свідомості. Соромно досі», — згадує ведуча.

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У своєму пості Яна також пригадала й інші смішні або нелогічні вислови. Тож від творців «овального столу круглої форми», знайомтеся з перлами журналістських текстів:

На хлопця напали в під’їзді, в 50 метрах від дому.

Відпочивальників, які на матраці плавали в озері, віднесло у відкрите море.

У центрі Черкас орудує дика лисиця.

Тарас Шевченко був видатним борцем із радянською владою.

На цій ділянці траси аварій стається більше, ніж хотілося б.

В Палестині від цієї заяви відхрестились.

Слава Богу, я в Бога не вірю.

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