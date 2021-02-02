Сезонній застуді можна запобігти за 3 дні до відчутних симптомів. Гадаєте, що це неможливо? Лікар-імунолог та мікробіолог Людмила Гончарова запевнить вас у зворотному! Отже, як вберегтись від сезонних захворювань, читайте в нашому матеріалі.

Виявляється, наш організм настільки розумний, що своєчасно попереджає нас про загрозу застудитися. Однак ми цього не помічаємо, а лікуватись починаємо, коли з’являються кашель, нежить, ламає тіло та підвищується температура. Давайте навчимося вчасно розпізнавати хворобу! Лікар-імунолог та мікробіолог Людмила Гончарова спеціально для цього запропонувала пройти експеримент.

Симптом № 1. Гостра реакція на штучні запахи

Коли на запалену слизову оболонку дихальних шляхів впливають концентрати синтетичних запахів, захисна функція слизової носа слабшає. Тому реакція на штучні запахи виникає як захисний безумовний рефлекс при подразненні запаленої слизової оболонки. Адже саме в цих запахах є аромат, спеціальна синтетична сполука, яке робить його більш концентрованим та різким, на відміну від натуральних.

Така реакція виникає у людей, у яких немає алергії, які лікують нежить під час хвороби, і у кого немає дратівливості на штучні запахи в здоровому стані.

Тест 1. Цей тест необхідно проводити насамперед виключно на ароматизаторах, які містять тільки натуральні компоненти, потім ароматизатори, які містять альдегіди, ліналоол. Саме другі ароматизатори викликають реакцію, тому що містять віддушку, мета якої – зробити аромат більш концентрованим, а іноді й різким, щоб перебити інші запахи.

Основні симптоми: загострена реакція на штучні запахи – чхання, підвищення пульсу, підвищена пітливість, а також запаморочення. Ці симптоми скажуть про те, що скоро застуда дасть про себе знати.

Три методи для своєчасного запобігання хворобі:

Включити в раціон маточне молоко, воно має підвищити імунітет, має тонізуючу дію на організм.

Полоскання горла розчином з перекисом водню. Зупиняє розмноження бактерій.

Змастити носові пазухи харчовою рослинною олією. Наприклад, обліпиховою. Це підвищує вологість слизової, яка в осінній період знижується, адже сухість є сприятливим середовищем для бактерій.

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Симптом № 2. Порушення смакових відчуттів

У момент захворювання, точніше, ураження організму бактеріями, слизова носа, яка тісно пов’язана з порожниною рота, починає набрякати, що є причиною спотворення смаку або його притуплення в результаті того, що запахи просто не можуть в повній мірі досягти нюхових рецепторів.

З’являється у тих, хто потрапляє в зону ризику при першому тесті, також у тих, у кого зникає апетит під час застуди або є відраза до їжі.

Тест 2. Необхідно закрити очі. У студії “Все буде добре” учасникам експерименту запропонували спробувати 2 чаї середньої температури: з бергамотом та жасмином. Необхідно визначити, де який чай, за смаком. Ці смакові добавки до чаю вельми поширені і мають яскраво виражений смак. Бергамот має цитрусовий відтінок, його навіть за гіркотою порівнюють з грейпфрутом. А жасмин надає чаю рослинний квітковий присмак. Але коли у людини починається набряк слизової, ці два смаки не розрізняються.

Симптом № 3. Прискорене дихання

В момент ураження організму бактеріями, крім того, що набрякає слизова носа, що може призвести до ускладнення дихання, клітини нашого організму відчувають нестачу кисня. Внаслідок чого може прискорюватись дихання, виникає задишка, а далі слабкість по всьому тілу.

Ця ознака проявляється першою у людей з низьким фізичним навантаженням у звичайному режимі дня, із зайвою вагою, а також у тих, хто мало перебуває на свіжому повітрі. Варто звернути увагу, що цю ознаку буде важко розпізнати людям з алергією, бронхіальною астмою, серцевими захворюваннями, а також людям з нікотиновою залежністю.

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Тест 3. Необхідно визначити частоту дихальних рухів. Сукупність вдиху і наступного за ним видиху вважають одним дихальним рухом. Кількість подихів за 1 хвилину називають частотою дихальних рухів.

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У нормі частота дихальних рухів становить 16–20 разів на хвилину. Під час сну –14–16. У дітей від 5 до 10 років частота може становити 12–30 разів на хвилину, до 5 років – 40 разів на хвилину буде нормою. Не варто перевіряти частоту відразу після фізичної активності або в емоційній збудженості.

Показники можуть коливатися в межах +-2 дихальних рухів. Якщо частота дихальних рухів перевищує норму, то це одна з ознак того, що ви скоро захворієте. Зверніть увагу, що тест не працює на тих, у кого бронхіальна астма або серцеві хвороби.

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