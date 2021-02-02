Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Хіти та маловідомі пісні Кузьми Скрябіна

02.02.2021

Сьогодні, 2 лютого, роковини смерті Кузьми Скрябіна. Вшановуючи пам’ять артиста, редакція сайту STB.UA підготувала добірку його хітів і маловідомих пісень. 

Кузьма Скрябин

Більше на тему: Цитати Кузьми Скрябіна: наймудріші та найсмішніші висловлювання

Хіти Кузьми Скрябіна

Скрябін — Місця щасливих людей

Скрябін — Мам

Скрябін — Старі фотографії

Скрябін — Спи собі сама

Скрябін — Люди, як кораблі

Скрябін — Мовчати

 

Маловідомі пісні Кузьми Скрябіна

Скрябін — Сонце замість шапки

Андрій Кузьменко — Українці

Скрябін — Я не тримаю зла

Скрябін — Кінець фільму

Скрябін — Маленька дівчинка

Скрябін — Най буде дощ

Більше на тему: Ксенія Симонова присвятила пісочну роботу пам’яті Кузьми Скрябіна

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати