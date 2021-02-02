Гороскоп на 3 лютого 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Хто повинен зосередити всі свої сили на збереженні стосунків з коханою людиною, а кому потрібно навчитися приймати критику? Читайте гороскоп на 3 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Прекрасний день для прориву в роботі і напрацювання нових класних якостей! Ви все зможете. Головне, вірте у свої сили. І ніколи не здавайтеся.

Телець

Від самого ранку можуть виникнути невеликі конфлікти на роботі. Не варто надавати їм великого значення. Можливо, ви просто потрапили комусь під гарячу руку. Краще подумайте про себе і про своє здоров’я.

Близнюки

Якщо ви хочете досягти успіху, не варто розпорошуватися. Виберіть одну ціль — і розмірено, але впевнено рухайтеся до неї. Тільки так. І не слухайте заздрісників. Просто вони бояться, що ви їх перевершите.

Рак

Будьте пильні. Начальство стежить за вами. Хто знає, що в нього на думці. Можливо, воно хоче вас підвищити. Або навпаки. У кожному разі вам варто сумлінно виконувати свої службові обов’язки.

Лев

Чудовий день для переговорів. Проте в другій половині дня важливі папери краще не підписувати. Намагайтеся не реагувати на критику з боку оточення і не соромтеся відкрито говорити про свої бажання.

Діва

Спокійний день. Ви нарешті досягли свого дзену і спокійно реагуєте на критику. Продовжуйте в тому ж дусі. Удача рано чи пізно прийде і до вас.

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Терези

Неоднозначний день. Самотні Терези можуть зустріти свою долю або отримати пропозицію руки і серця. А ось тим представникам знака, які давно в шлюбі, варто готуватися до дуже неприємної розмови. Можливо, вас чекає розлучення.

Скорпіон

Зірки радять присвятити весь день своїй домівці. Наведіть лад, повикидайте непотрібні речі або почніть ремонт. А ще — сміливо купуйте той яскраво-жовтий диван, про який ви так давно мріяли.

Стрілець

Прекрасний день для знайомств і налагодження ділових контактів, завдяки яким перед вами відкриються нові перспективи. Не бійтеся проявляти ініціативу.

Козеріг

Чудовий день для змін. Спробуйте втілити в життя всі ті ідеї, які давно у вашій голові. Пам’ятайте: тільки сміливим підкоряються моря.

Водолій

Вам варто проявити всю свою витримку. Оточення протягом цілого дня намагатиметься вивести вас із рівноваги. У жодному разі не піддавайтеся емоціям. Собі ж гірше зробите.

Риби

Можлива конструктивна критика з боку керівництва або колег. Проте не варто приймати її занадто близько до серця. Просто виправте помилки.

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