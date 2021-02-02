Повноцінний ситний сніданок може задати хороший ритм роботи вашому організму на цілий день! Але що приготувати на сніданок? Корисний і поживний сир підійде якнайкраще для першого прийому їжі: він добре засвоюється організмом і при цьому багатий на білки, кальцій та вітаміни. А страви з сиру виходять смачні та різноманітні: сирники, запіканки, оладки, кекси, вареники та багато іншого. Покрокові рецепти сирних страв до сніданку від суперфіналіста «МастерШеф. Професіонали» Юри Негрича читайте в нашому матеріалі.

Сирна запіканка з ягідним соусом

Інгредієнти:

сир — 500 г

яйця — 2 шт.

цукор — 3 ст. л.

манка — 2 ст. л.

ванілін — за смаком

родзинки — за смаком

Інгредієнти для ягідного соусу:

ягоди — 250 г

цукор — 2 ст. л.

лимонний сік — кілька крапель

Приготування:

Збийте яйця, додайте цукор і поступово введіть сир, а потім — манку. Додайте родзинки і ванілін. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Форму для запікання змастіть вершковим маслом і присипте панірувальними сухарями. Викладіть туди сирну суміш і розрівняйте. Зверху збризніть запіканку розтопленим вершковим маслом і поставте в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте запіканку протягом 25 – 30 хвилин. Приготуйте соус: ягоди промийте, подрібніть у блендері. Поставте на вогонь, додайте цукор, лимонний сік і проваріть до розчинення цукру, потім охолодіть. Подавайте запіканку, политу зверху ягідним соусом.

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Оладки з сиру

Інгредієнти:

сир — 150 г

яйце — 1 шт.

борошно — 50 г

кефір — 300 мл

сода — 1/3 ч. л.

цукор — 1 ст. л.

ванілін — за смаком

Приготування:

Яйце збийте з цукром. Додайте сир, кефір, соду і ретельно перемішайте. Всипте борошно і замісіть тісто, щоб воно за консистенцією нагадувало густу сметану. Викладіть тісто на заздалегідь розігріту сковороду за допомогою столової ложки і обсмажуйте з обох боків до рум’яної скоринки. Подавайте оладки зі сметаною або топінгом.

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Сирні оладки зі шпинатом

Інгредієнти:

шпинат — 250 г

сир — 250 г

яйця — 2 шт.

пшеничне борошно — 2 ст. л.

кукурудзяне борошно — 2 ст. л.

олія — 2 ст. л.

Приготування:

Шпинат прогрійте на сковороді до м’якості. Дайте йому охолонути. Збийте яйця, перемішайте зі шпинатом. Потім додайте попередньо просіяне пшеничне і кукурудзяне борошно, сир, сіль і залиште на 15 хвилин. На розігріту сковороду викладайте тісто за допомогою столової ложки і смажте по 2 хвилини з кожного боку. Подавайте оладки зі сметаною.

Ліниві вареники з ягодами і моцарелою

Інгредієнти:

сир — 300 г

яйце — 1 шт.

борошно — 2/3 склянки

цукор — 2 ст. л.

вершкове масло — 50 г

розмарин сушений — 1/3 ч. л.

ягоди заморожені — 250 г

моцарела — 50 г

Приготування:

Сир протріть через сито або подрібніть у блендері. Додайте яйце, 25 г розтопленого вершкового масла, 1 ст. л. цукру, розмарин і борошно. Замісіть м’яке тісто. Дошку присипте борошном, розкачайте на ній тонкі ковбаски з тіста і наріжте їх на шматочки завдовжки 1 – 2 см. Обваляйте шматочки в борошні. Відваріть ліниві вареники в підсоленій киплячій воді протягом кількох хвилин. Приготуйте соус: подрібніть ягоди з 1 ст. л. цукру в блендері. Викладіть ліниві вареники в форму для запікання і полийте ягідним соусом. Зверху покладіть масло і посипте тертою моцарелою. Поставте форму в розігріту духовку на кілька хвилин.

Сирні кекси

Інгредієнти:

сир — 150 г

яйця — 3 шт.

вершкове масло — 150 г

цукор — 1 склянка

борошно — 1 склянка

розпушувач — 1 ч. л.

Приготування:

Яйця збийте з цукром. Додайте розтоплене вершкове масло і сир, ретельно перемішайте. Всипте просіяне борошно, з’єднане з розпушувачем, і замісіть тісто за консистенцією, як густа сметана. Змастіть форми для кексів вершковим маслом і наповніть їх на 2/3 тістом. Випікайте кекси 30 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

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