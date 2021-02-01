Місячний календар стрижок на лютий 2021 від екстрасенсів СТБ
01.02.2021
Другий місяць цього року небагатий на сприятливі дні для стрижки. У лютому 2021 утримайтеся від зміни іміджу або тонування. Заплануйте походи в салон краси саме на сприятливі дні, щоб залишитися задоволеними результатом і зберегти здоров’я та силу волосся. Місячний календар стрижок на лютий 2021 року ― в матеріалі.
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Сприятливі дні для стрижки волосся в лютому 2021 року:
1, 2, 8, 13, 15, 17, 18, 25, 27 лютого.
Несприятливі дні для стрижки волосся в лютому 2021 року:
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 лютого.
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