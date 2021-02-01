Лляна олія – користь і шкода: поради від Володимира Ярославського
Багато хто знає, що лляна олія корисна для здоров’я людини, але не всім відомо, яку шкоду несе цей продукт при неправильному використанні. Про користь і шкоду лляної олії, як правильно використовувати, а також чи можна вживати її в їжу розповів суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.
Лляну олію виготовляють з насіння льону. Від інших рослинних олій її вигідно відрізняє вміст оптимальної кількості жирних кислот Омега-3, Омега-6 і Омега-9, а також безлічі корисних вітамінів. За складом і кількістю корисних властивостей цю олію можна порівняти з риб’ячим жиром, але без специфічного запаху.
Як правильно вживати лляну олію
Лляну олію достатньо приймати по 1–2 ст. л. в день. ЇЇ можна вживати як в чистому вигляді, так і додавати до їжі. Пам’ятайте, лляну олію в жодному разі не можна нагрівати! Якщо ви відчуваєте болі в животі, зменшіть дозу. Цей побічний ефект зникне за 3–5 днів. В іншому випадку – припиніть вживання.
Вживання внутрішньо
- Для підвищення імунітету. Лляну олію часто використовують для відновлення імунної системи після операцій. Також цей продукт дає енергію організму й підтримує тонус тіла. Необхідно випити за 20 хвилин перед основним прийомом їжі 2 ст. л. олії або додати в їжу, наприклад, заправку для салату.
- Для розвитку нервових тканин. Вітамін В4 (холін), який містить лляна олія, сприяє подоланню стресових станів. Ще олію використовують при головних болях: перед сном випити 1 ст. л. лляної олії, розмішавши в 300 мл теплої води.
- При серцево-судинних захворюваннях. Лляну олію використовують у профілактичних цілях проти ішемії та інфаркту. Речовина під назвою лігнан, що міститься у ній, знижує рівень холестерину в крові, що зменшує ризик інсульту та гіпертонії. При щоденному використанні протягом двох тижнів 3 ч. л. олії перед кожним прийомом їжі ризик розвитку серцево-судинних захворювань знижується вдвічі.
- Для еластичності суглобів. При лікуванні артриту можна пити по 1 ст. л. натщесерце і робити масажі з цим маслом. Жирні кислоти та мікроелементи в складі масла знімають запалення, запобігають болю, покращують еластичність і рухливість суглобів. При артриті, ревматизмі, артрозі, недугах зв’язок, хрящів і суглобів лляне масло дозволяє позбутися запалення уражених місць, зменшити больовий синдром, прискорює регенерацію травмованих тканин. При цьому воно повертає еластичність і рухливість хрящів.
- Для схуднення. Лляна олія вважається однією з найкорисніших олій, жири якої не будуть відкладатися на боках. При надмірній вазі олія допомагає нормалізувати роботу кишечника і прискорює метаболізм. Спочатку потрібно почати з 1 ч. л. олії за півгодини до сніданку. Далі через 10 днів збільшити дозу до 1 ст. л. на день. Такий курс пропити місяць, після чого зробити перерву на тиждень, потім повторити курс.
Зовнішнє застосування
- Еластичність шкіри. Лляна олія має чудовий вплив на шкіру, роблячи її пружною та еластичною. Потрібно кілька крапель олії розтерти в руках і легкими масажними рухами пройтися по тілу.
- Загоюючий ефект. Часто лляну олію використовують при опіках і виразках легких стадій. Необхідно змочити серветку в олії та прикласти до рани на кілька годин.
- Регенеруючий ефект. Лляну олію часто додають у креми з ефектом регенерації. Але в домашніх умовах зробити такий крем не складно. Олію можна використовувати як в чистому вигляді, так і змішувати з кефіром, сметаною або лимонним соком. Такий «домашній» крем допоможе відлущити старі частинки шкіри.
- Живлення волосся. Олія льону дуже добре впливає на шкіру голови та структуру волосся. Підходить для всіх типів волосся, оскільки вона швидко вбирається. Потрібно масажними рухами втерти олію в шкіру голови, потім рівномірно розподілити по всій довжині волосся і закутати в рушник, а за годину змити теплою водою.
Шкода лляної олії
За такої користі для тіла й організму людини, лляна олія також має багато протипоказань. При неправильному вживанні можливі побічні ефекти:
- алергічна реакція;
- діарея;
- високе згортання крові.
Також лляну олію категорично протипоказано:
- вагітним;
- людям, які приймають лікарські препарати й антидепресанти;
- людям, у яких панкреатит, гепатит, холецистит і жовчнокам’яна хвороба.
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