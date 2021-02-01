Гороскоп на 2 лютого 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Хто повинен зосередити всі свої сили на роботі, а кому варто уважніше придивитися до оточення? Читайте гороскоп на 2 лютого від екстрасенсів СТБ.

Овен

Чудовий день для глобальних змін у житті. Однак вам варто бути уважними: у вас з’явився заздрісний недоброзичливець.

Телець

Незважаючи на те, що сьогодні тільки другий робочий день, вам варто задуматися про відпочинок. Сили закінчуються. Можливе безсоння. Спробуйте абстрагуватися і не перейматися через дрібниці.

Близнюки

Сприятливий день для покупок і фінансових інвестицій. Однак не варто спускати всі свої заощадження. Невелика подушка безпеки завжди має бути в наявності.

Рак

Сприятливий день. Ваш успіх прямо залежатиме від уміння змінювати тактику. Завдяки вашій товариськості та діловій активності ви можете отримати вигідне замовлення або привабливу пропозицію.

Лев

Вам може надійти прекрасна пропозиція. Однак не варто відразу ж погоджуватися. Гарненько все обміркуйте, зважте всі «за» і «проти».

Діва

Тільки завдяки власній ініціативі ви зможете досягти успіху там, де хочете. Не бійтеся ризикувати і просити поради. Не хочуть учитися тільки дурні. Але ви ж не з таких!

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Терези

Чудовий день. У ваші двері постукають зміни, і ви ніяк не зможете вплинути на хід подій. Просто приймайте з вдячністю всі подарунки Долі. Ви заслужили.

Скорпіон

Складний день. Вірогідні сварки, розставання або проблеми зі здоров’ям. Зірки рекомендують думати насамперед про себе. Важливо не втратити самовладання і зберегти оптимізм.

Стрілець

Вам варто звернути особливу увагу на стосунки з другою половинкою. Ви трохи забули одне про одного. Потрібно освіжити приємні спогади і знову розпалити пристрасть.

Козеріг

Вам не вистачає дружнього спілкування. Проста, але душевна розмова може допомогти. Зірки радять запросити найближчого друга. Вам потрібно розслабитися і виговоритися.

Водолій

Сприятливий день. Ви легко обійде своїх конкурентів, але тільки в тому разі, якщо не будете розповідати про свої плани оточенню.

Риби

Дуже невдалий для знайомства з протилежною статтю. Зірки радять відмовитися від побачень. В іншому разі вас чекають тільки розчарування.

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