Як провести тиждень? Кому точно чекати успіху, а кому ― залишатися по можливості вдома? Читайте докладний гороскоп на тиждень з 1 по 7 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Цей тиждень може швидко пролетіти. Вас захопить щось нове. Та не варто забувати і про свої щоденні обов’язки. Щоб наповнитися енергією, робіть вранці фізичні вправи ― зарядку.

Телець

Вам доведеться вирішувати проблеми, причому здебыльшого чужі. У якийсь момент цей процес може затягнути, ви почнете забувати навіть про свої справи. Контролюйте цей момент.

Близнюки

Харизма і впевненість у собі допоможуть вам досягти бажаних результатів у великих справах. Незабаром вам доведеться працювати ще інтенсивніше, але це даруватиме почуття задоволення.

Рак

Вам слід контролювати шкідливі звички, які можуть згубно вплинути на здоров’я. Саме час відмовлятися від них, а зірки будуть помічниками в такому починанні.

Лев

Левам доведеться домагатися справедливості. Не виключено, що ви вплутаєтеся в так звані розбірки, будете шукати правду. Та оскільки вона на вашому боці, у вас усе вийде.

Діва

Перша половина тижня мине спокійно. З четверга можуть початися складнощі, які принесе повний Місяць. Щоб уникнути їх, мінімізуйте активність і не вплутуйтесь у сумнівні справи.

Терези

Представників цього знака Зодіаку очікує насичений тиждень. Вдасться вирішити глобальні питання, які вас обтяжували, і отримати за них винагороду від своїх близьких.

Скорпіон

Сила волі ― те, про що вам потрібно пам’ятати весь цей тиждень. Не піддавайтеся скороминущій слабкості: про скоєний вчинок вам доведеться довго шкодувати ― буде соромно перед самим собою.

Стрілець

Раптово ви можете почати відчувати тривогу, яке заважатиме життєдіяльності. Боротися з геомагнітними коливаннями ви зможете шляхом розслаблення ― спробуйте медитацію.

Козеріг

Вас очікують приємні добрі розмови з людьми, з якими давно не підтримували стосунків. Ваші знайомі хороші і зможуть стати надійною опорою і зараз ― подумайте про це.

Водолій

Цього тижня у вас будуть переговори, яких ви не чекали. Час для ривка настав. Робити його зараз чи почекати ― це повністю ваше рішення і відповідальність.

Риби

На цьому тижні ви маєте витратити багато грошей. Продумайте свої покупки заздалегідь і не забудьте зробити приємний сюрприз своїй найближчій людині, навіть якщо немає приводу.

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