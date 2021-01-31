Що приготував новий день кожному знаку зодіаку? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі. Читайте гороскоп на 1 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Конфліктів з керівництвом або колегами не буде, а за найменшого натяку на них проявляйте стриманість. Можливе успішне завершення справи, що принесе вам гроші.

Телець

У цей день можливі несподівані фінансові надходження, які вас приємно здивують. Справи любовні вдаватимуться як ніколи легко, і вас може просто таки тягнути фліртувати.

Близнюки

У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм і дорожних аварій. Якщо ви водій – будьте уважні за кермом і не порушуйте правил.

Рак

У стосунках з близькими пам’ятайте, що вони не можуть читати ваші думки. Тому висловлюйте свої бажання, а не сподівайтеся, що про них здогадаються. Вечір краще провести вдома або за спокійною прогулянкою.

Лев

Сонце подарує вам неймовірно високий енергетичний потенціал. Використовуйте його для обмірковування важливих справ, які відкладали вже давно. Однак день буде вдалим не тільки для праці, а й для відпочинку.

Діва

Зі здоров’ям варто бути обережними – рекомендована дієта на кшталт середземноморської, обмежте себе в продуктах, які не дуже добре впливають на ваш організм.

Терези

День буде вдалим для роботи або активного відпочинку – байдикування відкладіть на потім. Можливий приплив енергії, яку треба буде неодмінно застосувати.

Скорпіон

Зірки позитивно впливатимуть на вас. Легко буде відчути підтримку інших і впевненість в своїх діях. Можливі цікаві зустрічі, які матимуть вагомі плоди.

Стрілець

Стосунки з близькими будуть безконфліктними, з чужими людьми в палкі дискусії в цей день встрявати не варто. На любовному фронті буде штиль, однак зараз у вас є важливіші справи.

Козеріг

День не надто сприятливий для тих, хто займається фінансами – можливі несподівані повороти в справах і виявлення підводних каменів.

Водолій

День може виявитися не з легких, але результат буде вартий витрачених сил. Якщо особливих робочих справ у вас на цей день немає – займіться самовдосконаленням. Це гарний час для читання професійної літератури, планування відповідальних справ і завдань на майбутнє.

Риби

Насолоджуйтеся своєю внутрішньою силою і спокоєм сповна. Вам ця підзарядка незабаром знадобиться.

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