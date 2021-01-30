Що приготував новий день кожному знаку зодіаку? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі. Читайте гороскоп на 31 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Намагайтеся без потреби не обманювати. Викриття небилиць погіршить ваше становище, а це вам зараз зовсім не потрібно. У дрібних справах вас супроводжуватиме удача.

Телець

З боку здаватиметься, що цей день ви проведете нудно, і насправді нотки консерватизму вам будуть до вподоби. На роботі можливі несподівані витівки колег, проте ваш внутрішній спокій ці ситуації не похитнуть.

Близнюки

Стабільність – головне слово для представників знака в цей день. Найімовірніше, все йтиме так, як ви планували, і на ваш комфорт і плани ніхто не зазіхатиме.

Рак

Можливий старт нового етапу в житті. Високі шанси, що вам вдасться зарядитися силами і придумати неймовірну ідею, яка допоможе вам сповна насолодитися життям.

Лев

Вам у цей день відведена роль натхненника – ви будете заряджати своїм настроєм інших, акумулювати сили і генерувати неймовірні ідеї.

Діва

Візьміться за справу, яка вам до душі, а не ту, яку в пріоритет поставили ваші колеги. Вам варто подбати про власні пріоритети.

Терези

Хороший день, щоб подбати насамперед про себе. Відсуньте на другий план обов’язки перед іншими і виділіть більше часу на комфорт власного життя.

Скорпіон

У цей день вас неабияк дратуватимуть правила, які встановили інші. Набирайтеся сміливості та обстоюйте власні рамки.

Стрілець

Удача в цей день на вашому боці, як і запас сил. Візьміться за заплановане – вам може вдатися зробити навіть більше, ніж ви очікуєте.

Козеріг

У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список і монотонно – справа за справою – зменшуйте його.

Водолій

Ближче до вечора вам може закортіти провести час не так, як зазвичай. Не згайте можливість додати нових емоцій у життя – хорошими супутниками будуть знайомі чи колеги.

Риби

Вам може випасти можливість раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для з’ясування зменшиться.

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