Модні тенденції завжди на крок попереду. Ми зібрали основні тренди в принтах на зиму 2021. Холодна пора року не означає відсутності стилю. Тому вибирайте правильні відтінки і принти, щоб у центрі уваги перебував ваш верхній одяг. Що зігріє і прикрасить нас у зимові холоди ― дізнайтеся в матеріалі.

Щоб визначити трендові кольори на зиму 2021, Інститут кольору Pantone вивчив знамениті Тижні моди в Лондоні і Нью-Йорку і дійшов до таких результатів.

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На думку експертів, трендові кольори зими 2021 відображають прагнення до багатої і виразної палітри. Відтінки говорять про класичну британську чутливість. Зазначені нижче кольори характеризуються практичністю, але водночас нададуть вам неймовірного шарму й жіночності.

У нових зимових колекціях модельєри роблять ставку на кольори, які відображають прагнення до привабливої ​​сезонної класики з характером.

У принтах також немає і не може бути ніякого надміру. Світові будинки моди стверджують, що цей сезон можна назвати «Менше означає більше».

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Натуральні тканини стають дедалі актуальнішими, а попит на них зростає! Натуральна пряжа, як і раніше, залишається найвищої якості. Кашемір, наприклад, не вимагає ніяких принтів і візерунків. Його краще носити в однотонному виконанні.

А ось будь-які інші матеріали ви можете сміливо вибирати з принтом клітинки, гусячої лапки або анімалістикою.

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Клітинка знову вривається у світ моди. Здавалося б, а коли цей принт був не актуальним? Можливо, це і є відповідь на запитання. Лінії різних кольорів і клітинки у всіляких варіаціях відмінно гармонують з джинсою, білими сорочками, трикотажем і навіть кашеміром.

Гусяча лапка — принт для справжніх леді. З нею ви не помилитеся в 2021 році.

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Тваринний принт уже давно посідає найвищі позиції. Цього сезону в моді знову одяг з принтом під леопарда і зебру. Та важливо пам’ятати, що запорука вашого успіху в гармонійному поєднанні цих принтів.

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