Що приготував новий день кожному знаку зодіаку? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі. Читайте гороскоп на 30 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

У Овнів хороший день для угод з нерухомістю ― продажів і купівлі. На роботі можуть чекати зміни, які позначаться і на особистому житті. Можуть відкритися можливості, які дадуть змогу втілити мрії і змінити життя на краще.

Телець

У Тельців день сприятливий для аналізу, роздумів, підбиття підсумків, роботи над помилками. А ось спілкування може не складатися, є ризик, що вас не так зрозуміють. Незалежно від цього, не обходьте своєю увагою тих, хто потребує допомоги, проявляйте турботу про свою родину.

Близнюки

Близнюкам варто запастися терпінням ― ваше оточення буде його випробовувати. Слідкуйте за своїми обіцянками, дотримуйтесь термінів і домовленостей, інакше їх зрив у майбутньому негативно відгукнеться.

Рак

У Раків можуть бути побачення, романтичні зустрічі. Сімейні Раки будуть захоплені домашніми клопотами, дітьми. Можуть нагадати про себе невирішені проблеми з документами, але загалом день непоганий.

Лев

У Левів може замаячити на горизонті якийсь доленосний поворот. Постарайтеся розгледіти таку можливість. Фінансова ситуація стабільна, але варто стримувати свої бажання володіти розкішними і статусними речами. Побалуйте себе, тільки якщо це вписується у ваш розпланований заздалегідь бюджет.

Діва

У Дів на роботі може виникнути непроста ситуація, коли все піде не за планом. Для її вирішення доведеться задіяти всі свої таланти. При цьому не намагайтеся застосовувати силу, складні питання вирішуються за допомогою переконання.

Терези

Може виникнути непорозуміння з близькою людиною. Озирніться, чи не піддаєте ви своє щастя загрозі через надмірну жорстокість. Якщо ж ви просто зриваєте на близьких накопичене роздратування ― знайдіть інший спосіб виплеснути агресію. Можливо, вам підійде тренування в залі, пробіжка або похід на прогулянку.

Скорпіон

У Скорпіонів може з’явитися можливість здійснити покупку, про яку вони давно думали. При спілкуванні з керівництвом варто уникати сарказму, іронії, є ризик, що ваш гумор не зрозуміють.

Стрілець

У Стрільців у плани можуть втрутитися обставини, які повернуть усе не в те русло, про яке ви думали. Добре було б подумати про ще одне джерело доходів і прикинути, у якій сфері може бути така можливість. А ось ризикувати в суботу астрологи не радять.

Козеріг

День обіцяє бути непростим і багатим на події, доведеться вирішувати багато завдань на роботі. При цьому, хоч би як складно було, постарайтеся уникати проявів агресивності і гніву ― це може нашкодити і вам, і оточенню.

Водолій

Вдалий день для тих, хто займається творчістю. Є шанс знайти наставника і покровителя, який допоможе реалізувати задумане. Тим Водоліям, у яких зав’язуються романтичні стосунки, не варто поспішати. Поки ще не час іти назустріч одне одному. Придивіться краще.

Риби

День може бути конфліктним. Передовсім це стосується роботи. Оточенню може не сподобатися ваш підхід, крім того, може позначитися відсутність досвіду вести переговори. Вийти із ситуації з гідністю вам допоможе кмітливість і здоровий глузд.

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