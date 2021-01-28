Яна Брензей про закадрове життя програми «Вікна-новини»

Щодня на телеканалі СТБ тричі виходить програма «Вікна-новини», однією з ведучих якої є Яна Брензей. Яна поділилася закардовим життям новин, а також детально розповіла про хронометраж ефіру, сюжети кореспондентів і роль ведучої. Більше про це — читайте в матеріалі.

Не секрет, що випуски новин жорстко обмежені в часі. Напевно, кожен глядач замислюється, а як же ведучі вкладаються у хронометраж? Як зауважує Яна Брензей, зайняти бодай на 25 секунд більше відведеного часу — це «справжня заявочка на скандал». Так само і недобір. Тож ведучі мають видавати чіткий за хронометражем обсяг інформації.

«Перше, що чекає від журналіста, який пішов на монтаж, випусковий редактор — це тривалість його сюжету. По-нашому “рибу”», — пише Яна. «Маючи хронометражі матеріалів, редактор починає гратися в пазли. Складати їх так, аби вийти на свої 20—30—35 хвилин. Але часто буває, що ефір вже почався, а готове не все або хронометражі відрізняються від заявлених. І є ризик не вийти на заповітні хвилини. Тоді редактор швидко вносить корективи у верстку, а ведуча перетворюється на баян. Говорить швидше—повільніше, швидше—повільніше, так, як скаже випусковий. Під час ефіру команди можуть змінюватися на протилежні, і ти справді відчуваєш себе гармошкою», — зізнається ведуча.

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Проте справжню гордість і полегшення відчувають ведучі в момент, коли вони переводять погляд на годинник і розуміють, що вклалися в той самий відведений час.

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