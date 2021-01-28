Що приготував новий день кожному знаку зодіаку? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі. Читайте гороскоп на 29 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви можете відчути втому, буде хилити в сон. Так погода впливає на ваш організм. Зробіть елементарні фізичні вправи, вийдіть на кілька хвилин на вулицю і подихайте свіжим повітрям. Цього вечора легко повечеряйте і підіть спати раніше, щоб завтра бути бадьорим і свіжим.

Телець

Якщо ви ще не стежите за режимом харчування, невідкладно почніть цим займатися. Вживання алкоголю зведіть до мінімуму, а краще взагалі на деякий час від нього відмовтеся. Ваш організм вимагає природного поновлення. Але без здорового харчування зробити це неможливо.

Близнюки

Вам важливо підтягнути свої знання в матчастині за своїм профілем діяльності. Купіть або попросіть у колег навчальну літературу. Пройдіть курси чи тренінги. Нова інформація, яку ви отримаєте, стане помічником для вашого кар’єрного зростання і збільшення доходу.

Рак

Цей день призначений для ваших мрій. Подумайте, про що ви найбільше мрієте. Ви можете поговорити із зоряним небом про те, що вас турбує. Поскаржитись, попросити, подякувати. Найголовніше ― під час озвучування свого бажання формулюйте його максимально чітко. Тому що мрії збуваються.

Лев

Можливо, ви відчуєте брак спілкування з рідними. У тому числі з тими, які вже пішли в інший світ. Знайте: звертатися до них подумки ― це не погано. Якщо легше письмовий жанр ― напишіть лист. Дорога вам людина завжди буде з вами, навіть якщо вона вже на небесах.

Діва

Постарайтеся поменше розповідати іншим про свої проблеми. А ще менше діліться своїми мріями або планами, у тому числі щодо поліпшення вашого достатку. Поруч можуть виявитися люди, які позаздрять вам, і тоді задуманому збутися не судилося.

Терези

Можливо, вам здасться, що перед вами стоїть дуже складний вибір або дуже важке завдання. Найголовніше зараз ― не перебільшувати і не драматизувати. Насправді все не так страшно. Головне ― чіткий план дій і розуміння того, що конкретно вам потрібно в даній ситуації і житті загалом.

Скорпіон

Не бійтеся говорити людям прямо про те, що вас не влаштовує. Не варто переходити на підвищений тон, але донести свою думку і позицію важливо. Що довше ви відкладатимете розмову, то більше нервів витратите, поки постійно прокручуєте це в голові і прораховуєте варіанти вирішення.

Стрілець

На вас чекають хороші новини, які з першого погляду ви можете і не розпізнати. Загалом же у вашому житті ось-ось можуть піти в зростання найрізноманітніші справи. Щоб це сталося, треба не опускати рук і продовжувати робити так само багато, як і раніше. А можливо, навіть з подвоєною силою.

Козеріг

Ви даремно витрачаєте емоції та енергію на людей, які не планують пускати вас у своє життя. Не переймайтеся через те, що за їх відсутності ви можете відчути спустошення. На місце одних людей завжди приходять інші. Просто потрібно звільнити для них місце.

Водолій

Будьте терплячіші, контролюйте свій емоційний стан. Не допускайте різких перепадів настрою. Зберегти баланс вам допоможе спорт, спілкування з близькими, турбота про домашніх тварин і кімнатні рослини, приготування вечері і ванна з ароматичними оліями.

Риби

Ось-ось вам може випасти захоплива подорож. Якщо поки у вас нікуди немає квитків, то будьте відкриті до пропозицій і не відмовляйтеся, якщо вас попросять скласти компанію. Тому мінімально витрачайте сили і гроші ― скоро вони вам знадобляться і допоможуть у теплій, душевній поїздці.

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