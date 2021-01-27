Що приготував новий день кожному знаку зодіаку? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі. Читайте гороскоп на 28 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Можете сміливо братися за виконання складних справ – у вас вистачить сил для вирішення будь-яких завдань. Якщо не будете сидіти склавши руки, можливе просування по кар’єрних щаблях. На самотніх представників знака чекає знайомство зі своєю майбутньою половинкою.

Телець

Постарайтеся зайнятися наведенням порядку у справах і подумати, як розширити сферу діяльності. З усіма задуманими справами ви легко впораєтеся. Уникайте суперечок. Добре вирушити на природу і відпочити там у колі сім’ї.

Близнюки

Допомога, надана в цей день близьким людям, буде гідно оцінена, добро повернеться. У всіх справах більше довіряйте своїй інтуїції, обходьтеся без порад. Корисно зайнятися своїм здоров’ям. У спілкуванні з друзями зробіть паузу, побудьте з сім’єю.

Рак

Якщо ви тривалий час б’єтеся над вирішенням якогось питання, то зараз у вас з’явиться чудова можливість змінити ситуацію на свою користь. Для того щоб знайти правильний вихід із заплутаної ситуації, використовуйте свою фантазію. Не відмовляйтеся від підтримки друзів.

Лев

Обставини дадуть змогу зібратися з думками і вирішити питання, що накопичилися. У цей день можуть виникнути конфлікти з кимось із близького оточення. Не допускайте тиску на людей, з якими будете спілкуватися. Ви зможете легко досягти поставлених цілей.

Діва

День обіцяє пройти в стрімкому темпі. Не бійтеся труднощів, Ви їх зможете подолати. Ви здатні навіть ледачих і нерозторопних людей надихнути на подвиги. Не дозволяйте стороннім втручатися у своє життя, а також не робіть чого-небудь на зло. Вдалий час для далекої поїздки.

Терези

Навряд чи в цей день у вас буде велике бажання працювати. Ваша голова може бути заповнена будь-якими думками, тільки не про роботу. Не створюйте проблем із дрібниць. Бережіть стосунки з близькими людьми, легко миріться і йдіть на компроміси. Не ставтеся надто серйозно до нового знайомства.

Скорпіон

Не вступайте в конфлікти, просто потихеньку робіть те, що вважаєте правильним. День вдалий для того, щоб відродити раніше перервані стосунки. Якщо ви вільні, не відмовляйтеся від запрошень у компанію. Там можлива зустріч із людиною старше вас, яка стане вашою другою половинкою.

Стрілець

Зараз не варто пускатися в авантюри і йти на невиправданий ризик, особливо при вирішенні фінансових питань. Не бійтеся запитати поради в колег або близьких друзів і не відмовляйтеся від запропонованої допомоги. Вдало складуться поїздки. Гарний час для відпочинку, відвідування нових місць і розширення кругозору.

Козеріг

Не поспішайте братися за реалізацію чужих планів, краще займіться своїми справами. Тим більше що у вас їх накопичилося чимало. Протягом дня раз у раз можуть виникати проблеми, пов’язані із затримками, запізненнями, технічними поломками. Більше довіряйте інтуїції, постарайтеся не робити того, до чого не лежить душа.

Водолій

Зірки радять діяти відкрито, вільно обстоюючи свої ідеї та переконання. Така позиція сприятиме зміцненню вашого авторитету. Це хороший період для поліпшення стосунків з партнером по шлюбу і діловими компаньйонами. Будь-які спірні питання, на обговорення яких ішло багато часу, зараз вирішаться легко і без зволікань.

Риби

На вас чекають приємні сюрпризи. Якщо можливо, візьміть на роботі відпустку, відпочиньте. Та хоч як складеться, вам доведеться більше займатися чужими справами, ніж своїми. Не турбуйтеся. Це допоможе вам знайти корисних знайомих, які в найближчому майбутньому візьмуть участь у вирішенні вже ваших проблем.

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