Яна Брензей поділилася, що для неї є сенсом життя

Ведуча програми СТБ «Вікна-новини» Яна Брензей поділилася захопливою історією у себе на сторінці в соціальній мережі. Про сенс життя і головні цінності, а також про те, чому не варто гнатися виключно за кар’єрою та успіхом. Роздуми Яни Брензей — у матеріалі.

Ведуча програми новин на телеканалі СТБ розпочала свою історію з того, як вона рано-вранці, коли ще зовсім темно, їхала в таксі. Там вона й почула прості слова ведучого по радіо: «Сенс життя — саме життя».

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Не дивно, що наразі багато хто втрачає основне і найцінніше в погоні за успіхом. Саме про це написала ведуча «Вікна-новин».

«Я, мої друзі, моє покоління живемо у парадигмі успішного успіху. Якщо тобі 30+, а ти досі не Найбільший Директор, Найяскравіша Зірка чи Найпопулярніша Авторка, то все, гейм овер. У тебе немає сьогодні, лише завтра. Де ти станеш краще, швидше, вище, сильніше. І, звісно, у тебе є Ціль. А якщо із її досягненням щось пішло не так, то і з самим життям щось пішло не так», — пише Яна.

Ведуча вважає, що з таким підходом людство обкрадає себе. Проблема — фокус на єдиній гонитві, без можливості зупинитися й відчути прості радощі життя.

«Кар’єра, досягнення, успіх — це класна мета. Та якщо зводити усе до неї, якщо відчувати себе щасливим, лише коли тобі на шию вішають олімпійську медаль, то є ризик не помітити життя. Того єдиного, вірогідність появи якого була такою мізерною. Мені такий варіант не дуже, чесно кажучи. Тому я вчусь джазувати, як заповідали нам сценаристи Pixar. Любити життя не за щось, а за сам факт його існування. Звучить, наче із третьосортної лекції з особистісного зростання, але знаєте що? Яке все ж таки щастя, що в тому таксі їхала не я, а ми», — підсумувала Яна Брензей.

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