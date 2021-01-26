Вихідні в лютому 2021: чи будуть додаткові вихідні
26.01.2021
Новорічні свята позаду, а зима набирає обертів. Та як же хочеться вхопитися за можливість ще бодай трохи відпочити. Чи будуть додаткові вихідні в лютому 2021 року? І скільки українці відпочиватимуть в останньому місяці зими? Детальнішу інформацію можна отримати в матеріалі.
Державних і великих релігійних свят у лютому не буде. А отже, відпочивати ми зможемо лише в законні вихідні — суботу й неділю.
Однак тішить і те, що загальна кількість календарних днів у лютому становить усього 28. Це найкоротший місяць у році. Тож весна вже близько!
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Кількість робочих днів становитиме 20.
Кількість вихідних — 8.
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