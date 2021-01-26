Місячний календар на лютий 2021: вдалі дні для будь-яких починань
26.01.2021
Ми звикли перестраховуватися від невдач. Тому завжди прислухаємося до своєї інтуїції, дотримуємось традицій і часом шукаємо інформацію в мережі. Важливі й нові справи варто починати у найбільш відповідний момент. Дізнатися про таке можна в місячному календарі на лютий 2021 року. Читайте в матеріалі, які дні будуть вдалими і сприятливими для будь-яких починань.
Лютий буде доволі багатим місяцем на щасливі й успішні дні. Майже кожен буде сповнений неймовірною щасливою енергією. Нею ви можете скористатися, починаючи важливі справи. Ба більше, можете бути впевнені, що все складеться якнайкраще.
Вдалі дні в лютому 2021 року
1–6, 8–12, 16–18, 20, 21, 24, 25 і 28 число.
Несприятливі дні в лютому 2021 року
7, 13–15, 19, 22, 23, 26 і 27 число.
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