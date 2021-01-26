Що приготував новий день кожному знаку зодіаку? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі від екстрасенсів СТБ. Читайте гороскоп на 27 січня 2021 року просто зараз.

Овен

Можуть надійти привабливі пропозиції щодо роботи. Вдало складатимуться переговори, і ви зможете досягти бажаних результатів. Єдине застереження – не займайтеся справами, пов’язаними навіть з невеликим ризиком, і стежте за своїми фінансами.

Телець

Вам потрібно з обережністю поставитися до нових ділових пропозицій, хоч би якими перспективними вони здалися спочатку. Якщо все ж виникнуть сумніви, варто проконсультуватися з фахівцями. Зараз іде сприятливий час для покупок, як дрібних, так і досить великих.

Близнюки

Час активності у сфері особистого збагачення настав. У цей день можна ухвалювати доленосні рішення щодо професійних і фінансових питань. Завдяки допомозі близьких людей ви досягнете блискучих результатів.

Рак

Займіться справами, що дають швидкий результат. При проведенні важливих переговорів потрібно дотримуватися голосу розуму, а можливі розбіжності залагоджувати шляхом компромісу. Успіх обіцяють поїздки, пов’язані з особистими або діловими справами.

Лев

У середу ви будете стикатися переважно з приємними питаннями. Надійдуть нові цікаві пропозиції, на які варто звернути увагу. Спірні питання намагайтеся вирішувати без конфліктів. Зараз не беріть на себе боргових зобов’язань.

Діва

Цей день створить сприятливі умови для того, щоб зайнятися вирішенням матеріальних питань. Готуйтеся миттєво реагувати, ухвалювати рішення по ходу справи і міняти свої плани. Спілкування з близькими людьми зарядить вас позитивною енергією. Слід прислухатися до їхніх порад.

Терези

День сприятливий для здійснення нових планів. Займайтеся тим, що зміцнює ваші позиції, але залишайте час для зустрічей і спілкування з друзями. У фінансових питаннях варто проявити обережність і краще утриматися від великих витрат.

Скорпіон

Конфлікти з родичами можуть зіпсувати настрій. Вам вдасться у багатьох питаннях досягти розуміння, але за умови, що не будете опускатися до грубості і крику. Будьте обережні у фінансових питаннях і не поспішайте з ухваленням рішень. Усі витрати на відпочинок і розваги рекомендується тимчасово заморозити.

Стрілець

Важливі справи краще відкласти. Зараз ви можете виявитися некомпетентними в деяких питаннях або просто помилятися. Вас охоплюватимуть сумніви, з’явиться невпевненість. Через це внутрішнє напруження і роздратування почнуть наростати. Головне – розуміти, що цей період скоро мине.

Козеріг

Якщо хочете змін, варто особисто подбати про те, щоб вони настали якнайшвидше. Якщо не вживете заходів, усе просто піде своєю чергою. Постарайтеся більше часу проводити в компанії людей, із якими вам комфортно і цікаво.

Водолій

На перше місце зараз треба поставити нагальні потреби: житло, харчування, лікування. Саме на ці сфери вашого життя варто насамперед пускати кошти з сімейного бюджету. У стосунках із членами сім’ї постарайтеся обійтися без зауважень і докорів.

Риби

Зараз можна зайнятися справами, до яких давно не доходили руки. У фінансових питаннях можуть виникнути труднощі. Ефективними виявляться зустрічі з друзями і знайомими, а також різні поїздки. Підтримка і розумні поради близьких людей допоможуть почуватися впевненіше.

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