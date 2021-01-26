6 ознак того, що людина вам бреше

Як стверджують психологи, щоб вивести людину на чисту воду і зловити на брехні, не обов’язково проводити складні тести. Досить знати основні ознаки і прийоми, які свідчать про те, що людина каже неправду. Які? Читайте наш матеріал і ви все дізнаєтесь.

Більше на тему: Як розпінати, що людина вам бреше

Крок назад

Співрозмовник, який намагається вас обдурити, відчуває дискомфорт. Щоб приховати свої переживання, він несвідомо робить крок назад, ніби намагаючись захиститися від вас, адже ви несете потенційну загрозу. Однак якщо брехун переконаний, що його не спіймають, то він почуватиметься впевнено.

Схрещені руки

Схрещені руки — одна з найбільш очевидних ознак того, що людина не налаштована на задушевну бесіду. Такий жест може свідчити не тільки про брехню, а й про те, що ваш візаві явно не в захваті від бесіди і навмисно щось приховує. Якщо, наприклад, такої пози людина набирає після важливого запитання до неї, то це, швидше за все, є свідченням брехні.

Мовлення вбік

Ви часто зустрічали людей, які під час розмови з вами не дивляться в очі, а відводять погляд або навіть повертають голову вбік. Найчастіше такі жести сідчать про те, що співрозмовник не налаштований зараз на відверту бесіду. Або ж ви йому просто катастрофічно неприємні. Однак в окремих випадках така поведінка може ні про що не свідчити, адже існують люди, які з усіма розмовляють саме так.

Співрозмовник ховає руки

Якщо, відповідаючи на запитання, співрозмовник починає ховати руки — це перша ознака його нещирості. Спроби приховати свої долоні або руки повністю від стороннього погляду часто є вірною ознакою спроби обдурити. Найчастіше руки кладуть у кишені, за спину і взагалі куди завгодно, лише б приховати їх від прямого погляду співрозмовника.

Більше на тему: 5 фактів про 10-й сезон психологічного проєкту «Детектор брехні»

Людина закриває обличчя

Коли співрозмовник не налаштований бути відвертим або просто хоче приховати деяку інформацію, це підсвідомо відображається на обличчі та в мікроміміці. Людина часто несвідомо торкається до рота, носа, може почухати ніс або підборіддя. Якщо співрозмовник торкається до губ або закриває рот — це неусвідомлена спроба зупинити самого себе, перервати свою промову. Також будь-які зміни в міміці обличчя можуть свідчити про брехню.

Блукальний погляд

Блукальний погляд часто є ознакою не брехні, а активного пошуку якого-небудь рішення. А значить, ваш візаві ще не вигадав своєї відповіді. Що серйозніша проблема, над якою працює мозок, то активніше народжуються зони збудження в корі головного мозку. Така поведінка свідчить про паніку або переляк. Щоб вивести брехуна на чисту воду, достатньо просто поставити кілька навідних запитань. І, виходячи з відповідей, притиснути і змусити зізнатися.

Більше про те, як розпізнати брехню, дивіться в психологічному проєкті «Детектор брехні», прем’єра якого відбудеться вже 1 лютого.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ