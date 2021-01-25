Що приготував новий день кожному знаку зодіаку? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі. Читайте гороскоп на 26 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

З самого ранку на вас буквально почнуть сипатися різні події, які раз у раз вибиватимуть вас із колії. Намагайтеся не звертати уваги на дрібниці і колотнечі. Ретельніше стежте за власним настроєм і думками, відганяйте від себе весь негатив.

Телець

Вдалий день для того, щоб показати іншим усі свої головні навички та вміння. Зайва скромність ― прямий шлях до провалу. Можливі численні ділові пропозиції і злети по кар’єрних сходах ― не проґавте слушний момент.

Близнюки

День обіцяє бути спокійним, наповненим монотонною роботою. Не варто починати гучні й важливі проєкти, оскільки потрібного вам результату це не принесе. Дозвольте собі розслабитися і впорядкувати думки, а також постарайтеся приділити час родині.

Рак

Якщо ви запланували на вівторок вирішення будь-яких важливих питань, то цим краще зайнятися в першій половині дня. Так імовірність того, що вам відмовлять, буде мала. Після полудня доведеться докласти чимало зусиль для отримання бажаного.

Лев

У роботі і важливих справах на вас однозначно чекає успіх. Можете просити підвищення в начальства або впроваджувати будь-які нововведення: буквально все буде прийнято на ура. Гострі ситуації намагайтеся обходити і не піддавайтеся на провокації збоку.

Діва

Вас перевірятимуть на міцність, тому докладіть максимум зусиль і зберігайте рівновагу. Емоційна стабільність допоможе вирішити будь-яке наболіле питання і дасть змогу уникнути конфліктів. Вечір проведіть у компанії приємних і близьких людей.

Терези

У вівторок у вас вийде все: якщо вам потрібні союзники, ви знайдете їх як по клацанню пальців, а якщо ж, навпаки, захочете усамітнитися, то ніщо вам не завадить. Вам вдасться укласти вигідні для вас договори або оформити угоди, тому можете сміливо наважуватись на ризикований крок.

Скорпіон

Не варто керуватися власними емоціями або ухвалювати рішення, не порадившись із близькими. З негараздами на роботі намагайтеся розбиратися відразу, не відкладайте на потім. До вечора вплив позитивних тенденцій посилиться.

Стрілець

Гарний настрій стане вашим ключем до успіху. Візуалізуйте, програмуйте свідомість на світлі думки, тоді приємні зміни в житті настануть уже дуже скоро. Намагайтеся не ображати і не ображатися на тих, хто вас оточує.

Козеріг

Вам доведеться вирішувати багато нових завдань і питань, боятися цього не варто ― ви з усім упораєтеся. У робочих моментах покладайтеся на волю випадку і старий досвід, а ось в особистих стосунках сміливо довіртеся інтуїції. Загалом, приємний і спокійний день.

Водолій

Зберігайте спокій, навіть якщо навколо вас буде цілковита руїна і хаос. Тільки так ви зможете справді допомогти самому собі і вибратися з будь-яких проблем. Можливі нові зустрічі, які подарують вірних друзів і союзників або ж надійного партнера.

Риби

Вам доведеться вчитися на ходу ― у цьому і буде вся принадність того, що відбувається. Нові знання, здобуті у вівторок, дадуть змогу уникнути багатьох помилок, можливих у майбутньому. Відпустіть усе погане і покладіть початок позитивним змінам як у зовнішності, так і в характері.

Читайте нас також у Viber і Telegram