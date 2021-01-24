Гороскоп на тиждень з 25 по 31 січня 2021 року

Як провести тиждень? Кому точно чекати успіху? А кому — залишатися по можливості вдома? Читайте докладний гороскоп тиждень з 25 по 31 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

У коханні справи йдуть чудово. Ви і ваш партнер зараз добре ладнаєте в усіх планах. Це не зміниться в найближчий тиждень. Проте багато людей заздрять вашій удачі, тому рекомендується бути обережним.

Телець

Хвилювання і переживання останніх кількох днів минули. Настав час зробити перепочинок і пожинати плоди своєї важкої праці. Цього тижня у фінансовому плані вам нема через що турбуватися. Кінець місяця — ідеальний час для покупок. Уважно вивчіть пропозиції!

Близнюки

Цього тижня проблемам не вдасться домінувати над вами, але ви активно продовжите шукати рішення. Нова точка зору також допоможе вам подолати кризу в стосунках.

Рак

Ви відчуваєте, ніби в професійному житті нічого не змінилося, хоч ви зробили великий крок уперед. Водночас ви неймовірно втомлюєтеся на роботі. Ситуація дуже гнітюча. Цей тиждень має стати перезавантаженням для вас!

Лев

Левам терміново потрібен відпочинок. Якщо ви не можете взяти відпустку, спробуйте помірну пробіжку після роботи. Якщо ви будете робити це регулярно, незабаром знову відчуєте себе краще. Або ж займіться спортом у домашніх умовах.

Діва

Ваше особисте життя трохи вичерпалося і більше схоже на замерзле озеро, ніж на стрімку річку. Активно вживайте заходів, щоб уникнути цієї рутини. Ваш партнер буде вам вдячний і здивує вас творчими ідеями.

Терези

Ви так зайняті справами, що стіл скоро провалиться від купи паперів і папок зверху. Та це можете виправити самі ви. Не дозволяйте експлуатувати себе! Іноді кажіть «ні», навіть якщо це складно. І тоді здивуєтеся, як наприкінці тижня вчасно підете додому. Ба більше, знайдете час на сім’ю і особисте життя.

Скорпіон

Ви занадто розбалували себе. Цього тижня доведеться багато попрацювати, щоб повернутися в потрібний графік. В особистому житті також відбуваються неспокійні події. Здійснюйте більш тривалі прогулянки.

Стрілець

Стрільці цього тижня проявлять більшу наполегливість. Це буде корисно для вашої кар’єри, але в любовній сфері ви відчуєте себе обділеним. Ретельно подумайте про те, що ви хотіли б мати: хороше взаєморозуміння з колегами чи кохану людину вдома?

Козеріг

Вас уже давно мучить тупий біль. Цього тижня він може посилитися ще більше, тому швидше звертайтеся до лікаря і не дозволяйте болячці взяти верх над вами. І до кінця тижня всі недуги покинуть вас.

Водолій

Благодійність — це добре, але, будь ласка, не дозволяйте експлуатувати себе! Саме це відбувається з вами знову і знову в січні. Дозвольте цього тижня подбати про себе. Дотримуйтесь свого внутрішнього голосу і приділіть собі більше уваги. Ви на це заслуговуєте!

Риби

Деякі рахунки ще не сплачені. Подбайте про це, інакше можете дочекатися неприємних наслідків! В особистому житті все стабільно. Про це не турбуйтеся. Головне ― не обманюйте людину, яка вас любить.

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