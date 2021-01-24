Як вдало провести 25 січня 2021 року? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на понеділок, складеному екстрасенсами СТБ.

Овен

Скарги на здоров’я, які почастішали останнім часом, з цього дня покинуть вас.

Телець

Ви самі впливаєте на власний стан. Проявляйте ініціативу і вносьте пропозиції щодо створення спільних планів. Спільний побут тільки зміцнює почуття єдності.

Близнюки

Ви занадто сором’язливі. Часом вас можна навіть не помітити. Виходьте з тіні і заявляйте про себе сміливіше!

Рак

Якщо у вас проблеми зі шлунком, ви повинні дотримуватися дієти і їсти тільки легку, нежирну їжу. Зірки обіцяють невеликі проблеми, тому запишіться на прийом до свого лікаря заздалегідь.

Лев

Не дозволяйте розчаруванню бентежити вас. Невдачі трапляються у всіх, але це не означає, що потрібно опускати руки, а тим більше зриватися на близьких.

Діва

Часом Діви справляють враження невимушеної особистості. Однак у понеділок варто віддати перевагу строгому діловому образу, оскільки день може завершитися в непередбачуваній обстановці.

Терези

Ніщо не може вивести вас із рівноваги. Ви щасливі, задоволені і насолоджуєтеся життям. Продовжуйте піклуватися про своє здоров’я.

Скорпіон

На вас чекає дивний день, наповнений зарозумілістю. Постарайтеся не встрявати в конфлікти і скандали. Тримайте планку, не опускайтеся до рівня хамів.

Стрілець

Годі скиглити і скаржитися на своє життя. Ви поки нічого не зробили, щоб його змінити. Займіться спортом, особистим життям, роботою.

Козеріг

Шукаєте ідеального партнера? Не будьте занадто вимогливим. Досконалої людини не існує. Трохи більше терпимості справді не зашкодить вам.

Водолій

Візьміть себе в руки і спробуйте ще трохи сконцентруватися на завданнях. Не розпиляйтеся на безліч справ, які ви не зобов’язані виконувати.

Риби

Життя знову йде шкереберть? Дайте собі трохи часу, щоб знайти здатність ясно мислити. Крім йоги і медитації, спокійна прогулянка на свіжому морозному повітрі творить чудеса.

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