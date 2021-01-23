Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Графік магнітних бур на лютий 2021: як справлятися з поганим самопочуттям

23.01.2021

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я. Графік магнітних бур на лютий 2021 року від екстрасенсів СТБ підкаже, в який період може погіршитися самопочуття і чи можна цього уникнути. Читайте в матеріалі, коли відбудуться магнітні бурі в лютому 2021 року.

  • 7–10 лютого 2021 ― затяжна магнітна буря середньої інтенсивності. Перші симптоми геомагнітного впливу відчують на собі гіпертоніки і метеочутливі люди ще 7 лютого, тоді як свого піку буря досягне лише 9 лютого. Тоді втома і апатія, коливання настрою і порушення сну можуть торкнутися навіть здорових і несприйнятливих людей.
  • 15 лютого 2021 ― у цей день очікується геомагнітне коливання високої інтенсивності. На щастя, воно триватиме недовго, а його пік припаде на денний час. У цей період краще не займатися працею, яка потребує підвищеної концентрації уваги, і не сідати за кермо. При собі варто мати тонізуючі засоби, а також ліки від головного болю. Не виключене загострення хронічних захворювань, так що не забудьте покласти в свою аптечку препарати, які допоможуть полегшити симптоми.
  • 22 лютого 2021 ― ще одне короткочасне коливання, яке, втім, не варто ігнорувати. Метеочутливим людям необхідно провести цей день у спокої: уникати перенапруження, стресових ситуацій, утриматися від міцних і насичених кофеїном напоїв. Найкраще присвятити час відпочинку: пішим прогулянкам на свіжому повітрі, релаксаційним масажам, медитації тощо.
  • 27 лютого 2021 ― незначне геомагнітне коливання. Ця буря для багатьох мине непомітно, проте покладатися на удачу не варто. Якщо ви зазвичай сприйнятливі до атмосферних змін або страждаєте на хронічні захворювання, постарайтеся в цей день не перенапружуватися і завжди мати під рукою аптечку з препаратами першої необхідності.

Читайте нас також у Viber і Telegram.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати