Гороскоп на 24 січня 2021 року розповість усі секрети успішного дня. Читайте астрологічний прогноз на неділю від екстрасенсів СТБ.

Овен

Настають зміни. Зірки вказують на початок нового життєвого етапу. Не хвилюйтеся, це зіграє лише вам на руку! Ви будете щасливі в кожному разі!

Телець

Не соромтеся говорити з начальником про підвищення зарплати, бо ви на це заслуговуєте. Або пропонуйте свої умови праці, удача буде на вашому боці.

Близнюки

У ваші стосунки закралися нудьга і побут, але ви жадаєте кохання та ніжності. Проявіть активність і розкажіть партнеру про свої бажання, а також про те, що вас не влаштовує.

Рак

Завдяки своєму імунітету ви швидко долаєте хвороби. Однак не можна переоцінювати себе й ігнорувати відчутні недуги. Час від часу відвідуйте лікаря!

Лев

Уникайте навіть незначного флірту. Ваш партнер не зможе прийняти це і буде переслідувати вас із безглуздими ревнощами.

Діва

Будьте більш упевнені в собі і не сумнівайтеся в своїх силах. Проявіть ініціативу і запропонуйте свою допомогу або послуги.

Терези

Якщо ви постійно хочете спати, то знайте, що досить трохи полежати і вимкнути телефон. Тоді ви знову відчуєте себе свіжим і відпочилим. Буквально через 20 хвилин.

Скорпіон

Не намагайтеся втекти від своїх проблем. Якщо ви не знаєте, що робити далі, дозвольте іншим вам допомогти.

Стрілець

Час розслабитися, інакше ваша працездатність погіршиться, і ви зіткнетеся з проблемами з начальником. Ба більше, Стрільці стали робити помилку на помилці.

Козеріг

Ви отримуєте задоволення від своєї діяльності, тому що відчуваєте себе абсолютно здоровим. Але обережно використовуйте свої сили, щоб залишатися щасливими ще тривалий час.

Водолій

В останні кілька днів ви намагалися розірвати стосунки з кимось, хто багато для вас означає. Перегляньте своє рішення! Після падіння — зліт. Так і в особистому житті. Кризу треба пережити.

Риби

Просто клацніть пальцями ― і у вас усе вийде. Однак пам’ятайте, що необхідно бути більш наполегливим. Зайві години роботи дадуть свої плоди.

Читайте нас також у Viber і Telegram