Що буде 23 січня 2021 року, можна дізнатися з гороскопу. Читайте астрологічний прогноз на цей день, який склали екстрасенси СТБ!

Овен

Метушня і стрес стали для вас нестерпними. Відкладіть роботу і зрозумійте, що тепер у вас є більше часу, який ви можете присвятити друзям, родині і партнеру.

Телець

Нарешті все йде за планом! Ви справді на це заслужили. Та не хвилюйтеся, це не затишшя перед бурею, це просто результат вашої важкої праці, вкладеної в стосунки.

Близнюки

Робота, дзвінки, листи, покупки і доручення мають бути нарешті виконані. Не відкладайте на завтра те, що ви можете зробити сьогодні!

Рак

Вас турбує стара травма. Спочатку вилікуйтесь як слід, перш ніж братися за фізичні навантаження!

Лев

Ви маєте знову ощасливити свого партнера і здивувати його маленьким подарунком. Він буде в захваті. Час від часу приділяйте одне одному трохи уваги, такої життєво важливої для стосунків.

Діва

Щоб уникнути критики щодо того, як ви працюєте, ви повинні виконувати термінові завдання негайно і дуже точно. Та не переживайте, адже зірки на вашому боці, а значить, усе вийде.

Терези

Ви зараз трохи нервуєте. Уникайте невдач, які можуть статися здебільшого через поспіх. Будьте особливо обережні при поводженні з гострими предметами.

Скорпіон

У суботу активізуються стосунки з коханою людиною. Ви познайомитеся з близьким зовсім наново.

Стрілець

Абсолютно нормально, що ви наполягаєте на своїх правах. Подумайте про свої сильні сторони і перехитріть опонента. Зрештою, ви маєте рацію.

Козеріг

Ви постійно дбаєте про добробут інших і нехтуєте собою. Надмірне виснаження може призвести до проблем зі здоров’ям.

Водолій

Довіряйте своїм почуттям, ваше серце знає більше, ніж ваші очі. Сміливо робіть крок уперед до коханої людини.

Риби

Переконайте свого керівника у вашому таланті до планування та організування. Ви також зможете показати йому свій потенціал на вищу посаду.

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