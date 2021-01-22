Щоб приготувати смачну котлету для бургера, потрібно зробити хороший фарш. Редакція сайту STB.UA зібрала для вас топ-3 популярних рецептів смачного фаршу для бургерів. Вибирайте і смакуйте!

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Фарш з яловичини

Складові:

Яловичина – 500 г

Сіль

Чорний перець

Рослинна олія

Цибуля

Часник – 2 зуб.

Спосіб приготування:

Беремо шматок яловичини, промиваємо під холодною водою. Промите м’ясо нарізаємо середніми кругами вздовж шматка. Кожен шматок відбиваємо спеціальним молотком. Відбите м’ясо нарізаємо дрібними кубиками. Додаємо до яловичини нашатковану цибулю, подрібнений часник та спеції. Усе ретельно вимішуємо. Формуємо з приготовленого фаршу кульку і приплющуємо кожну на долоні. Сформовані котлети ставимо в холодильник на 30 хвилин. Виймаємо і смажимо на сковороді з рослинною олією до рум’яної скоринки.

Фарш з курячого філе

Складові:

Куряче філе – 500 г

Хліб – 200 г

Цибуля

Сіль

Рослинна олія

Перець

Спосіб приготування:

Спочатку замочуємо хліб у теплій воді. Промиваємо куряче філе та нарізаємо його великими шматками. Подрібнюємо філе м’ясорубкою. Додаємо до м’яса розмочений хліб, спеції та подрібнену цибулю. Формуємо з отриманої маси невеличкі котлети. Розігріваємо сковорідку з олією та смажимо курячі котлети.

Фарш зі свинини

Складові:

Свинина – 500–600 г

Цибуля

Сіль

Перець

Рослинна олія

Гірчиця – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Шматок великого м’яса подрібнюємо м’ясорубкою з великими отворами. Нарізаємо дрібними шматочками цибулю і додаємо до м’яса. Приправляємо фарш спеціями і додаємо 1 столову ложку гірчиці. Ставимо готовий фарш у холодильник на 40 хвилин. Потім формуємо котлети. На розігрітій сковорідці з олією смажимо котлети з обох сторін.

Сподіваємось, ви обов’язково виберете для себе смачний рецепт фаршу для бургерів.

Смачного!

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