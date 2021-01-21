Яким буде новий день і що обіцяють зірки всім знакам зодіаку? Дізнайтеся докладніше в гороскопі на 22 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ!

Овен

Навіть коли щось іде не так, потрібно стежити за тим, щоб не втрачати гарного настрою та оптимізму. Смуток не тільки обтяжує душу, а й робить організм вразливим до різних захворювань.

Телець

Ви амбітні і хочете професійно просуватися. Та, незважаючи на всі ваші зусилля, на цьому етапі ви не рухаєтеся з місця. Якщо не бачите можливостей для подальшого розвитку на вашій посаді, можливо, час пошукати що-небудь інше.

Близнюки

Вас турбує, що побут зробить ваші стосунки менш цікавими. Тому варто частіше створювати романтичну атмосферу. Келих хорошого вина, смачна вечеря, кіно і кілька нових тем для розмов — це врятує ситуацію.

Рак

Останнім часом ви не ухвалювали жодних рішень. Тепер настав час, і треба брати на себе відповідальність.

Лев

Не вважайте себе зобов’язаним робити роботу за інших. Зробіть що-небудь для себе: побалуйте книгою, музикою, ароматерапією, яка, до речі, вам терміново потрібна.

Діва

Більше довіряйте собі. Тоді ви швидше знайдете людину, яка повністю готова вам відкритися.

Терези

Що більше часу ви вкладаєте в свою роботу, то більш позитивним буде відгук на неї. Проте не варто занадто хвалитися своїми успіхами, це тільки викличе огиду. Деякі колеги вже дивляться на вас із заздрістю.

Скорпіон

Найближчим часом від вас будуть потрібні всі сили, щоб рухатися вперед по життю. Піклуйтеся про своє здоров’я, бо для досягнення мети знадобиться неймовірна енергія.

Стрілець

Приємно, що ви завжди готові виконати бажання партнера. Та не дозволяйте цьому дійти до того, що ви забудете про свої власні бажання.

Козеріг

День ідеальний, щоб зайнятися своєю кар’єрою. Будьте уважні, тому що є безліч варіантів, які не можна випускати з уваги.

Водолій

Хтось активно проявляє свою симпатію до вас. Та ви вважаєте, що він не підходить. Можливо, вам усе-таки варто дати новому знайомому шанс.

Риби

Для вас дуже важливо, щоб вас вважали компетентною і шанованою людиною у своїй роботі. Тому ви повинні докласти всіх зусиль, щоб ваша діяльність залишалася на високому рівні.

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