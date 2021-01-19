Гороскоп на 20 січня 2021 року допоможе багатьом ухвалити правильне рішення і зберегти роботу, а комусь уберегти особисте життя від скандалів. Більше — в астрологічному прогнозі від екстрасенсів СТБ.

Овен

Зайвим не буде, якщо ви поговорите зі своїм партнером відкрито. У налагоджених стосунках завжди простіше зізнаватися в наболілих темах. Не забувайте звертатися до партнера з повагою, щоб не було суперечок.

Телець

Вам треба підбити підсумки останніх кількох місяців і відчути, чи готові ви ухвалити рішення, яке здатне змінити кардинально життя. Тельцям може неймовірно пощастити.

Близнюки

Почуваєтеся пригніченим? Не здавайтеся, адже у вас чудове майбутнє. У будь-якій екстреній ситуації ви завжди дієте виважено і швидко. Не потрібно в собі сумніватися!

Рак

Якщо ви не перестанете читати нескінченні лекції і нотації, то одного разу справді розсердите свого партнера. Просто розслабтеся, дайте право вибору іншому, не сумнівайтеся в чужій правоті. Це допоможе вам зміцнити стосунки з коханою людиною.

Лев

Уникайте відкритих суперечок або боротьби за правоту з партнером. Це ні до чого не приведе! Краще будьте ласкавим і уважним. Здивуйте другу половину, приготуйте вечерю і влаштуйте вечір спогадів.

Діва

На робочому місці зараз доводиться стикатися з несправедливістю. Ба більше, через це ваша кар’єра може опинитися під серйозною загрозою. Тримайтеся на відстані від нових людей, зберігайте спокій і правдивість.

Терези

Піклуйтеся про своє здоров’я і не ставтеся до нього нерозважливо. Крім того, їжте вдосталь натуральних вітамінів, щоб не захворіти.

Скорпіон

Ви трохи напружені, бо точно не знаєте, як до вас ставиться партнер. Не хвилюйтеся без потреби, просто насолоджуйтеся прекрасними моментами разом із ним. Стріла Купідона вже націлена йому в серце.

Стрілець

Для вас дуже важливо, щоб ваші колеги сприймали вас як зразок для наслідування. Тому ви повинні поводитись відповідним чином і завершити розпочату роботу.

Козеріг

Приділяйте більше уваги своєму здоров’ю протягом наступних кількох днів і уникайте фізичних навантажень. Сидіть по можливості вдома.

Водолій

Вам варто розслабитися. Залишіться вдома або побалуйте себе короткою відпусткою. Поки повертаєтеся в форму, ви можете спробувати знайти рішення своїх проблем.

Риби

День особливо сприятливий для ділових переговорів, мозкових штурмів і семінарів. Ваш розум зараз не спить, і вас навідують найоригінальніші ідеї. Вам також пощастить у фінансових питаннях.

Читайте нас також у Viber і Telegram