Ведуча програми «Вікна-новини» і ток-шоу «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька показала, як проводить вихідні з дітьми перед стартом нового сезону. Новими фото Тетяна поділилася у себе на сторінці в соціальній мережі. Більше — дивіться в матеріалі.

Сніг, мороз і справжня зимова казка змусили всіх згадати минулі часи і вийти з санчатами на вулиці. Тетяна Висоцька також скористалася вже такою рідкісною можливістю спуститися зі сніжної гірки.

«Два дні поспіль на снігових гірках — зима таки сталася! Тим більше, на наступних вихідних вже +4. Ловимо миті червоними носами, вжуххх», — написала ведуча.

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