Що приготував новий день кожному знаку зодіаку? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі від екстрасенсів СТБ. Читайте гороскоп на 19 січня 2021 року в матеріалі.

Овен

Ви дуже креативні, але з часом ваші сили вичерпуються. Просто дозвольте іншим допомогти вам. Сьогодні ви досягнете несподіваного успіху з допомогою інших.

Телець

Сьогодні найбільш розумним буде, якщо ви надасте своїм близьким допомогу і підтримаєте їх з будь-якими проблемами. Будь то в особистому житті або в роботі, ви знаєте, як мотивувати людей.

Близнюки

Ви помітно нервуєте. Кращий спосіб упоратися зі стресом — це вправи і фізична активність. Вони допомагають зняти напругу. Ви відразу помітите, як станете спокійним і врівноваженим.

Рак

У найкоротші терміни ви вирішите всі проблеми. Важка робота, яка зазвичай дуже втомлює, вам дається легко. Ваші розум і кмітливість у відмінній формі.

Лев

Останнім часом ви почуваєтесь дуже затиснутими. Леви з ранку й до вечора зайняті своєю роботою або домашнім господарством. У вас немає хвилини ні для себе, ні для партнера, ні для приємних речей. Вам треба розібратися в ситуації і щось змінити.

Діва

Хтось намагається обдурити вас. Атака іншої людини може бути успішно відбита, якщо будете уважні і зосереджені на тому, що вам кажуть малознайомі люди.

Терези

Ви завжди могли покладатися на свої почуття. Тож і сьогодні прислухайтеся до свого серця. Ви дуже правильно оцінюєте своє оточення, тому відразу стає ясно, хто бреше і лицемірить.

Скорпіон

Ви дуже сильно помилилися в одній людині. Ваш гнів не знатиме меж, і від цього може стати ще гірше! Фальшива дружба закінчилася, тому відпустіть ситуацію і опануйте себе.

Стрілець

Ви вмієте заразити людей своєю життєрадісністю. У вівторок будуть особливо доречні телефонні дзвінки друзям або родичам. Вони дуже потребують такої енергії. Успіхів!

Козеріг

Козерогам потрібно судити людей не тільки за їх зовнішнім виглядом і модним стилем, а й давати їм можливість представитися. Багато гідних людей не можуть стати близьким другом для вас, бо ви відразу відсіюєте їх.

Водолій

У вівторок слід уникати суперечок. Через ваші перепади настрою іншим людям складно з вами розмовляти. Не завадило б проводити більше часу на самоті і дозволяти своїм думкам заспокоїтися.

Риби

Цей день буде морально складним. Ви поринете в глибокий самоаналіз. Ліків від смутку немає. Просто налаштуйтесь на позитив. Будуйте плани, які вас радуватимуть.

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