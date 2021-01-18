Актрисі Антоніні Хижняк зробили операцію

Актрисі популярних серіалів «Слід» і «Спіймати Кайдаша» Антоніні Хижняк зробили операцію. Лікарі видалили титанову пластину, яку встановлювали після перелому ноги. Детальніше читайте в матеріалі.

Актриса детективного серіалу «Слід» Антоніна Хижняк знову опинилася на операційному столі. Лікарі видалили титанову пластину, яку встановили влітку, коли актриса зламала ногу. Про це жінка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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«Ось така історія була у мене в нозі останні півроку. Все, тепер офіційно я більше не капітан Титан. Це сміх крізь сльози якщо що. Насправді, це дуже боляче, страшно і виснажливо. Але іншого виходу, як триматися і йти далі, немає. У всіх сенсах цього слова. Попереду пару днів на милицях (давно не бачилися), і знову в реабілітацію і до роботи!», — поділилася переживаннями Антоніна.

Нагадаємо, в серпні минулого року під час зйомок актриса зламала ногу. Тоді жінку прооперували і поставили титанову пластину.

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