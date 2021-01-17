Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня 2021 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому потрібно звернути увагу на своє здоров’я, а на кого чекають зміни в житті? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 18 по 24 січня 2021 року від експертів СТБ.

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Гороскоп на тиждень — Овен

На початку тижня безглуздо чекати прибутку, а от ближче до п’ятниці ви можете отримати невелику фінансову допомогу. Так що протягом тижня варто утриматися від великих фінансових вкладень. Краще чітко розподілити бюджет. Щодо стосунків з протилежною статтю, то кардинальних змін не передбачається.

Гороскоп на тиждень — Телець

Тиждень буде дещо напруженим. На роботі є певне непорозуміння з колегами. А от у стосунках з коханою людиною можуть виникнути сварки. Щоб уникнути серйозного скандалу, перестаньте зривати свою злість на партнері. Так ви тільки погіршите ситуацію. У фінансовій сфері все добре. Гроші є. І ще будуть.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

На роботі у вас велика завантаженість. Через це зовсім не вистачає часу на другу половинку. Щоб уникнути непорозумінь, не варто приховувати правду. Чесно розкажіть, що зараз дуже втомилися і не горите бажанням віддаватися любовним утіхам. Однак у вихідні ситуація може змінитися. Якщо є така можливість, проведіть день на свіжому повітрі.

Гороскоп на тиждень — Рак

На Раків чекає прекрасний тиждень. Усі труднощі позаду. З коханою людиною збудовані гармонійні стосунки, на роботі все в ажурі. Так що можете сміливо насолоджуватися життям. На самотніх представників знака чекає приємне знайомство, яке може перерости в дещо більше.

Гороскоп на тиждень — Лев

Небезпечний тиждень. Ви жадаєте змін, проте вони можуть настати трохи пізніше. Не підганяйте події. На все свій час. Будьте обережні з новими знайомими. Ви і так не довіряєте людям, але на цьому тижні вам варто проявити особливу пильність. Що стосується фінансів, то тут усе стабільно. З чим ми вас і вітаємо.

Гороскоп на тиждень — Діва

Ви себе трохи недооцінюєте. На початку тижня вам може надійти цікава пропозиція. Не відмовляйтеся від неї. Ви зможете себе проявити. Якщо необхідно, зверніться по допомогу. В цьому немає нічого ганебного. Ближче до вихідних може трохи погіршитися стан здоров’я. Зверніть на це особливу увагу.

Гороскоп на тиждень — Терези

На цьому тижні люди будуть вас дратувати. Однак зірки радять не зривати на них свою злість. Намагайтеся контролювати свої емоції та уникати сварок. Однак при необхідності не бійтеся себе захищати. Зате у стосунках з другою половинкою панує повна гармонія. Можливо, є сенс переходити на новий рівень.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

На цьому тижні вам варто зупинити всі фінансові операції. Є ризик прогоріти або попастися в лапи шахраїв. Також варто звернути особливу увагу на стан свого здоров’я. Є ризик загострення хронічних захворювань. Можливо, вам варто відновити ранкові пробіжки? Подумайте над цим.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Для вас настає приємний час. Близькі будуть радувати і дивувати, на роботі можливе збільшення зарплати або підвищення на посаді. Будьте уважні до порад друзів. Не всі вони гарні. Можливо, на вас хтось точить зуб. Викрийте негідника. Вихідні проведіть у колі сім’ї.

Гороскоп на тиждень — Козеріг

На вас чекає дуже важливий тиждень, який обіцяє суцільні зміни. Ви можете змінити роботу або місце проживання. Та що там, цілком імовірно, що вам запропонують нову посаду. І не де-небудь, а в іншій країні. Сміливо погоджуйтеся. Потрібно використовувати всі шанси, які вам пропонує Доля.

Гороскоп на тиждень — Водолій

На цьому тижні вам варто відмовитися від знайомств із протилежною статтю. Нічого хорошого вони не принесуть, лишень розчарування. Однак варто задуматися над відновленням минулих стосунків. Може, ви поспішили? Також варто проявити особливу увагу до свого здоров’я. Їжте більше фруктів і пийте багато чаю.

Гороскоп на тиждень — Риби

Багато приємних і навіть доленосних зустрічей очікує на вас у цей період. Романтичний настрій захопить розум і серце. Насолоджуйтесь ним! І обов’язково прислухайтеся до інтуїції. Але і про роботу не забувайте. Вона сама себе не зробить. А ось догану від начальства отримаєте ви.

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