Прикмети на Хрещення Господнє – 19 січня
16.01.2021
Щороку 19 січня весь православний світ святкує Хрещення Господнє. Цього дня заведено ходити до церкви, де піп освячує воду, яку потім кожен прихожанин забирає собі додому. Також вода освячується і в джерелах. Там священник опускає хрест у спеціальну водохресну ополонку, після чого вода в цьому джерелі вважається цілющою, а всі охочі можуть зануритися. Кажуть, що вода, освячена цього дня, має певну силу, яка навіть здатна вилікувати від недуг.
А ось хрещенські прикмети вважаються найправдивішими. Тож на що варто звернути увагу у день свята Хрещення Господнє?
Прикмети на Хрещення Господнє
- Якщо на Хрещення холодна і ясна погода, то літо буде посушливим, весна почнеться рано, а «бабине літо» триватиме довше, ніж зазвичай, а якщо похмура і сніжна – до рясного урожаю.
- Богоявлення під повний місяць – до великого розливу, а якщо молодик, то чекайте довгих морозів.
- Багато снігу на Водохреще – до міцного здоров’я! Талий водохресний сніг, як і водохресна вода, має потужну цілющу силу, яку не втрачає весь рік.
- Сині хмари на Водохреще опівдні обіцяють врожайний рік.
- Часто гавкають собаки – буде багато дичини, а також до благополуччя та матеріального достатку.
Зі святом Хрещення Господнього!
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