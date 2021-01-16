Серії інформаційних роликів, присвячені правилам безпеки та особистому досвіду боротьби з COVID-19, об’єднані хештегом #будьтевідповідальні, продовжують виходити в ефір усіх телеканалів медіагрупи. Інформаційні кампанії реалізуються у партнерстві StarLightMedia, Червоного Хреста за підтримки Данського Червоного Хреста, Міністерства закордонних справ Данії та UNICEF.

StarLightMedia продовжує системну роботу для убезпечення життя та здоров’я українців під час пандемії. Медіагрупа разом із партнерами запустила дві інформаційні кампанії, щоб нагадати глядачам про правила безпеки та мотивувати їх піклуватись про себе та навколишніх людей.

У першій серії роликів відомі українці, що вже перехворіли на COVID, ділилися власним досвідом боротьби із захворюванням, розповідали про правила безпеки, яких дотримуються зараз, щоб не захворіти знову, та закликали українців берегти себе.

Зараз вийшла друга серія інформаційних роликів, присвячена необхідності носіння масок. Ведучі та зірки ще раз нагадають українцям, що це один з ключових методів протидії зараженню. Героями роликів стали Сергій Костира, Григорій Решетник, Юлія Зорій та Олександр Педан.

Video: Кожен відповідальний за всіх: StarLightMedia продовжує інформаційну кампанію задля протидії поширенню COVID-19

Video: Кожен відповідальний за всіх: StarLightMedia продовжує інформаційну кампанію задля протидії поширенню COVID-19

Video: Кожен відповідальний за всіх: StarLightMedia продовжує інформаційну кампанію задля протидії поширенню COVID-19

Video: Кожен відповідальний за всіх: StarLightMedia продовжує інформаційну кампанію задля протидії поширенню COVID-19

Сприяння здоров’ю та благополуччю – одна з цілей сталого розвитку StarLightMedia. Нагадаємо, на початку пандемії медіагрупа вже реалізовувала дві масштабні інформаційні кампанії: #залишайсявдома та #залишайсясвідомим, що допомагали українцям розібратися з правилами безпеки під час першого локдауну та після пом’якшення його правил.

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