19 січня всі православні християни відзначають релігійне свято – Водохреще. За традицією люди цього дня занурюються у воду, аби отримати Боже благословення на весь рік і позбутися хвороб. У нашому матеріалі ми розповімо про правила купання на Водохреще, найпопулярніші місця у Києві та де можна скупатися в цей день.

Купання в ополонці на Водохреще розцінюється православними християнами як добро, послане з небес, що приносить зцілення від душевних і фізичних хвороб. За біблейськими казаннями, той, хто тричі зануриться у воду на Водохреще, очистить не лише тіло, а й душу від гріхів.

Проте необов’язково йти купатися в озера чи ставки, достатньо просто помитися під душем зі словами молитви чи звичайного звернення про благословення до Всевишнього. Кажуть, на це свято вода освячується навіть через водопровід. Тож обирати вам. Однак якщо ви все ж наважилися пірнути взимку в ополонку, читайте головні правила цього дійства:

Не пірнайте бездумно чи « за компанію » . Релігійні люди радять спочатку усвідомити, наскільки сильною є віра, яка допоможе захистити під час купання, наче щит, і зцілити. Якщо віри немає, то ліпше не ризикувати, оскільки можна лише нашкодити собі. Якщо у вас є медичні протипоказання, то купання слід уникнути. Зокрема, за наявності запальних захворювань носоглотки, пазух носа, отиту, серцево-судинних захворювань, епілепсії, травм черепа, склерозу судин головного мозку, невритів, цукрового діабету, тиреатоксикозу, глаукоми, кон’юнктивіту, туберкульозу легенів, астми, нефриту, циститу, запалення жіночих придатків чи передміхурової залози, венеричних захворювань, виразки шлунку, холециститу чи ентероколіту — купання в ополонці ліпше замінити домашніми водними процедурами. Інакше замість очікуваного зцілення ви отримаєте загострення хвороб. Правильно оберіть місце для купання. По-перше, це має бути перевірена та спеціально організована ополонка: там повинні патрулювати рятувальники та медики, а також добре, якщо там є перевдягальні та обігрівальні пункти. Важливо, аби глибина купелі не перевищувала 1,8 м і була огороджена від випадкового падіння у воду. Не забудьте також взяти з собою одяг для плавання: плавки для чоловіків та купальники для жінок, а також комплект сухого одягу, рушники і тапочки. Перед пірнанням розігрійте тіло: зробіть кілька фізичних вправ. Зокрема, поприсідайте та понахиляйтеся вправо-вліво. Не затримуйтесь у воді довго. Організм, не звиклий до моржування, може переохолодитися. Тож обмежтесь швидким зануренням і швиденько виходьте з води та грійтесь. В жодному разі не пийте перед купанням спиртне. Його дія оманлива. Алкоголь зігріває лише півгодини після його прийняття, далі настає зворотний ефект. Перед тим, як зайти у воду, прочитайте молитву, наприклад « Отче наш », та попросіть у Бога сил зануритися в ополонку. Вода — це особлива емоційна структура. Тож варто попросити у неї очиститись від старого та наповнитися світлим і чистим.

Якщо ви віритимете, що купання на Водохреще діє цілюще, то воно піде вам на користь. В іншому випадку ви можете отримати застуду, шок чи серцевий спазм.

Де купатися в Києві на Водохреще?

У Києві є чимало місць для водохресного купання. Здебільшого це міські пляжі. Ми склали список найпопулярніших купальних локацій у столиці на це свято.

Правий берег

Найбільше людей зазвичай збирається на Оболонській набережній, аби скупатися в ополонці, що поблизу Свято-Покровського собору. У Голосіївському районі на це свято містяни йдуть до Свято-Покровського Голосіївського монастиря. Звідтіля можна добратися до так званої Галерної затоки, що в мікрорайоні Корчувате, щоб приєднатися до традицій свята.

Масові купання пройдуть і в Пирогові. Тут святкові заходи пройдуть у церкві Архістрага Михаїла.

Зануритися у воду також можна і в Мамаєвій слободі. Спершу тут пройде літургія у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, а потім усіх охочих запросять скупатися в озері, що неподалік.

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Лівий берег

Найулюбленішим місцем жителів лівого берега вважають Гідропарк. Заходи, присвячені Водохрещу в цьому районі, відбудуться біля каплиці Хрещення Господнього.

Також купання проходитимуть на Русанівській набережній. Аби доїхати туди, потрібно вийти на станції метро «Лівобережна».

Кому ближчі Березняки, то можна скупатися в озері Тельбін. Також жителі лівого берега зможуть вирушити на Труханів острів. Там теж будуть організовані купання. Традиційно кияни занурюються у воду й у парку Дружби народів.

Обирайте будь-яке місце для купання у водохресний день і сміливо слідуйте традиціям. Проте не забувайте про основні правила, які допоможуть вберегти вас від негативних наслідків і зробити свято приємним.

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