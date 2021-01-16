Гороскоп на 17 січня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Хто повинен позбавитися від мотлоху, а кому варто зайнятися духовними практиками? Читайте гороскоп на 17 січня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Найкраще, що ви можете зробити, це очистити свій дім і голову від мотлоху. Якщо є бажання і потреба, можна відмовитися від обтяжливих стосунків, які вас гальмують.

Телець

На роботі буде непростий день. Через те, що начальство не зможе чітко пояснити своє прохання, цілий день проведете, як на голках.

Близнюки

На вас чекає дуже довга й болісна розмова з коханою людиною. І її результат залежатиме від вас. Подумайте, чого ви хочете, і вперед.

Рак

Напружений день. Ви можете потрапити в стресові обставини, які повністю виб’ють ґрунт з-під ваших ніг. Намагайтеся не панікувати. Подумайте, як можна вийти із ситуації, що склалася.

Лев

Ви опинилися в складній ситуації. У моменти відчаю зверніться по допомогу, не опускайте рук. Якщо підтримки не знайдете, займіться аутотренінгом.

Діва

Зосередьте всі сили на виконанні своїх безпосередніх службових обов’язків. Відмовтеся від пліток. Вони можуть привести вас до конфлікту, у якому ви ще виявитесь винні.

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Терези

Настав час задуматися про те, що пора б уже звернути увагу на представників протилежної статі. Якщо ви давно не наважуєтеся підійти до предмета свого обожнювання, то сьогодні якраз той найкращий день. Уперед.

Скорпіон

Вам варто звернути особливу увагу свій сон. Через недосипання ви перебуваєте в постійному роздратуванні, а від цього страждають ваші близькі. Спробуйте добре відпочити. А там, гляди, й стосунки поліпшаться.

Стрілець

Якщо вам знадобиться допомога, зверніться до близьких людей. Прислухайтеся до їхньої думки. Вони допоможуть вирішити всі питання.

Козеріг

Козерогам варто присвятити день духовним практикам. Відкрийте в собі нові грані. Хто знає, можливо, саме це допоможе зрушити з мертвої точки.

Водолій

Із чим вам треба боротися, так це з безладом у своїх думках. Нехай кожен ваш крок буде мотивований практицизмом, тоді ви зможете без зайвих зусиль досягти того, до чого прагнули.

Риби

Ви повністю поглинені новими стосунками. Однак зірки попереджають: не втрачайте голови. Почуття змінюються, а ось робота сама себе не зробить.

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