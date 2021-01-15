Ви все ще лікуєте дитину від ангіни гарячим молоком і полосканням горла? Ви навіть не здогадуєтеся, що вбиваєте її здоров’я. Як цього не допустити, розповів сімейний лікар та експерт проєкту «Все буде добре» ‒ Костянтин Зеленський

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Після ангіни ризик ускладнень вищий, ніж після грипу. Найчастіше страждають суглоби та серце, і багато дітей потім все життя потерпають від ревматизму або міокардиту. Але найчастіше у виникненні ускладнень винні ми самі.

Ангіна ‒ це інфекційне захворювання, що супроводжується гострим запаленням мигдалин. У 80% випадків збудниками ангіни є бактерії стрептококи. Є два шляхи інфікування людини. Перший ‒ зараження від хворої людини повітряно-крапельним шляхом. Другий ‒ це активація бактерій, які є в організмі кожної людини. У нормальних умовах імунітет стримує патогенні бактерії, але варто йому трохи ослабнути, і механізм самозараження спрацьовує. Як не дивно, але розпал захворювання, особливо серед дітей, загострюється саме на початку осені. Причинами цього стають літні фактори, які послаблюють імунітет. Серед них постійний різкий перепад температур, який створюють кондиціонери у квартирах і офісах, холодні напої і продукти, купання у водоймах. Найбільш несподіваний фактор ‒ це засмага. Виявляється, тривалий вплив сонячного світла на верхні шари епітелію серйозно послаблює імунну систему. Ще одними чинниками, які суттєво підвищують ризик ангіни, є сухе та загазоване повітря, тютюновий дим і використання агресивних мийних засобів для прибирання. Вони подразнюють слизову оболонку горла, яка стає надзвичайно чутливою, що сприяє активації бактерій.

Карієс може провокувати ангіну. Багато батьків вважають, що карієс на молочних зубах ‒ це дрібниці, адже вони все одно випадуть, але небезпека в тому, що карієс постійно підтримує присутність бактерій у горлі і за найменшої стресової ситуації або зниження імунітету вони активізуються.

Є ще одна причина ангіни, про яку багато хто не здогадується, ‒ це прагнення багатьох батьків тримати свою дитину в тепличних умовах. У результаті дитину постійно закутують у кілька шарів одягу, дозволяють пити тільки тепле тощо ‒ така надмірна обережність викликає патологічні зміни в організмі та призводить до того, що дитина може відразу захворіти, навіть випивши воду кімнатної температури.

Як лікувати ангіну?

Прогрівання. Часто люди роблять усілякі зігріваючі інгаляції, гріють і горло, і лімфатичні вузли, вважаючи, що так людина швидше одужає. Але це робити вкрай небажано, особливо в гострий період захворювання, коли у дитини є температура. Прогрівання збільшує кровотік у горлі, через це бактерії починають інтенсивно поширюватися по всьому організму і глибше проникати в тканини, тоді процес лікування затягується на кілька тижнів або навіть місяців, а також через це може виникати запалення середнього вуха, що іноді призводить до погіршення або навіть втрати слуху.

Під час ангіни нічого гріти не потрібно ‒ потрібно захищатися від переохолоджень і протягів. Обмотайте горло не вовняним, а бавовняним шарфом ‒ він захистить ослаблений організм від можливих різких перепадів температури або випадкового протягу у квартирі.

Також ефективними будуть спиртові компреси. Але все це тільки на фінішній прямій при боротьбі з інфекцією, коли дитина почала одужувати ‒ менше скаржиться на свій стан, проявляє активність. Але в жодному разі не тоді, коли у неї температура, озноб, сильний набряк горла, запалені лімфовузли тощо.

У гострий період, коли у дитини висока температура, 38‒39 градусів, і вона зовсім відмовляється їсти ‒ не змушуйте. Організм у цей час активно бореться з бактеріями, тому перетравлювання їжі буде, навпаки, ускладнювати йому завдання, тим паче солодким, у якому бактерії будуть розмножуватися більш активно.

Щодо виробів із борошна, то вони мають властивість прилипати до миндалин, навіть коли людина здорова, в результаті це сприяє скупченню й інтенсивному розмноження бактерій, особливо якщо борошняний виріб був солодким. Але в помірних кількостях їсти можна все, навіть борошняне, просто потрібно бути уважним. Але найголовніше при ангіні ‒ пиття, щоб з організму виводилися токсичні речовини, викликані діяльністю бактерій.

Молоко, на відміну від інших продуктів, залишає на мигдалинах наліт і жирну плівку, створюючи максимально комфортні умови для бактерій. Справа в тому, що на молочних і м’ясних продуктах стрептококи, які в 80% випадків викликають ангіну, особливо інтенсивно розмножуються. Це загрожує переходом в більш важку стадію ангіни й виникненню ускладнень, наприклад, міокардиту (запалення серцевого м’яза). До речі, на ангіну можна захворіти навіть через продукти харчування. Адже якщо інші бактерії моментально гинуть поза носієм, то стрептококи залишаються і при цьому розмножуються.

Якщо при ангіні ви п’єте дуже кислі напої або напої з гострими спеціями ‒ це як підлити бензину або кислоти у вогонь, оскільки при ангіні кисле й гостре надзвичайно подразнюють запалену слизову оболонку мигдалин. Вживаючи кислі та гострі продукти, ви підсилюєте запалення й больові відчуття. Тому чай з лимоном та імбиром при ангіні протипоказаний.

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При ангіні краще всього пити негазовану мінеральну воду, несолодкі компоти, неміцний чай, у якому не більше 1 ч. л. цукру й без лимона, а також овочеві бульйони. Їжа не повинна подразнювати дуже чутливе запалене горло, інакше це буде посилювати хворобу. За консистенцією вона повинна бути пюреподібною ‒ як для діток, у яких ще не прорізалися зуби. Тому краще подрібнюйте відварені овочі, нежирну рибку й курячу грудку в блендері.

Помилка багатьох пацієнтів у тому, що вони вважають, що бактерії і віруси лікувати можна одними й тими ж засобами. Випадки захворювання як вірусною, так і грибковою ангіною трапляються дуже рідко. У 90% випадків її викликають бактерії ‒ стрептококи та стафілококи. І лікуються вони тільки антибіотиками! Тому найефективніший метод лікування ангіни ‒ це звернутися до лікаря.

А все тому, що в ангіни є кілька видів і стадій. Традиційно виділяють 3 стадії ангіни. При першій стадії температура не дуже висока і спостерігається просто почервоніння та невеликий набряк мигдалин. Багато хто помилково вважає, що це просто першіння в горлі або ГРВІ, не вдаються до належного лікування, через це ангіна може швидко переходити у другу стадію (коли на мигдалинах утворюються крапки-гнійники) і третю (коли мигдалини вкриваються гнійними борозенками або плівкою). Така ангіна найчастіше вже тягне за собою серйозні наслідки у вигляді ускладнень.

Іноді період між стадіями може скорочуватися до кількох годин. Наприклад, вранці у вас просто сильно дерло горло та був тільки легкий набряк і почервоніння, а до вечора можуть з’явитися і гнійники. Тому звернутися до лікаря бажано якомога раніше.

Окрім того, мало хто знає, але симптоми деяких смертельно небезпечних захворювань дуже схожі на симптоми ангіни. Це може бути інфекційний мононуклеоз і навіть дифтерія. Якщо не виявити їх вчасно, людина може померти.

Антибіотики обов’язково повинен призначити лікар, навіть якщо ви вже хворіли на ангіну і конкретний антибіотик вам допоміг. В жодному разі не приймайте антибіотик для профілактики. Лікар призначає курс лікування виходячи з характеру захворювання й загального стану організму. Небезпека в тому, що при лікуванні ангіни антибіотиками поліпшення може спостерігатися вже через кілька днів. У дитини падає температура, йде гострота симптомів. Але бактерії в цей час все одно знаходяться в організмі. Якщо припинити курс лікування, вони можуть виробити свій імунітет до антибіотика. А це дуже небезпечно, оскільки, якщо бактерії активізуються знову, то цей вид антибіотиків більше не допоможе, потрібно буде приймати комбінації інших антибіотиків, що може значно продовжити процес лікування та збільшити ризик ускладнень. Тому, якщо лікар призначив вашій дитині або вам курс лікування 10 днів, то обов’язково його витримайте, навіть якщо через 2 дня почуваєтеся абсолютно здоровим.

Запалена слизова мигдаликів дуже чутлива, а бинт, марля і вата діє на неї, як абразивна губка. В результаті ми самі створюємо додаткову ранку, яка моментально перетворюється в осередок інфекції. Таким чином, бактерії проникають всередину тканин, і захворювання посилюється.

Ускладнення так часто відбуваються саме через наші помилки. Тут єдиним правильним варіантом буде звернення до лікаря, тільки він може призначити і провести процедуру зняття нальоту або гнійників з найменшим ризиком небезпеки. Тобто наліт при гнійної ангіні знімати можна, але тільки не самостійно вдома. Сьогодні для цього є спеціальні апаратні технології.

Полоскання. Тут помилка полягає в фанатизмі багатьох батьків, які вважають, що чим частіше полоскати горло, тим краще, наприклад, кожні пів години або годину. Потрібно пам’ятати, що полоскання – це інтенсивна вібрація мигдалин, а коли захворювання в гострій стадії (перші дні), на мигдалинах сконцентрована величезна кількість бактерій, які через надмірну вібрацію поширюються по всій глотці. До того ж вона викликає прилив крові до миндалин, що в гострій стадії теж сприяє поширенню інфекції.

Іще одна причина, через яку не рекомендовано захоплюватися полосканням під час ангіни, ‒ це висока температура. Якщо у вашої дитини температура 38‒39, їй зовсім не рекомендовано вставати з ліжка. Будь-який зайвий рух буде змушувати дитячий організм напружувати всі сили, тому навіть похід у ванну кімнату надзвичайно стомлює малюка.

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Найчастіше ефективність полоскання сильно перебільшують. Експериментально було доведено, що розчин, який використовується при полосканні, торкається піднебінних мигдалин тільки на 3-5%. Тому краще за все чергувати кілька методів знезараження мигдалин. Це полоскання, зрошення та антисептичні льодяники, які ви можете знайти в будь-якій аптеці.

Глибока тарілка ‒ це чудовий тренажер для дитини, ефективний у профілактиці ангіни. Якщо у вашої дитини немає алергії на мед, то змастіть дно глибокої тарілки медом і запропонуйте дитині її вилизувати. Справа в тому, що продукти бджільництва часто використовують як природні антисептики, а рух язика буде напружувати язиковий корінь і стимулювати кровообіг. Це підвищує бар’єрну функцію мигдаликів, таким чином, вони стають менш чутливими до хвороботворних бактерій.

Video: Як вилікувати ангіну в дитини Сімейний лікар розповідає, як вилікувати ангіну у дитини. Яких помилок важливо уникнути і які способи лікування ангіни у дитини є найбільш ефективними?

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