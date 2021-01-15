Топ-3 простих рецептів гуляшу зі свинини допоможуть вам здивувати своїх близьких смачною стравою. Секрети приготування свинячого гуляшу в домашніх умовах від учасників «МастерШеф» знайдете в матеріалі.

Гуляш зі свинини

Інгредієнти:

Свинина – 600 г

Цибуля – 1 шт.

Пшеничне борошно – 1 ст. л.

Кетчуп – 3 ст. л.

Вода – 1 склянка

Рослинна олія – ​​3 ст. л.

Чорний перець горошком – 6 шт.

Перець чорний мелений – за смаком

Сіль за смаком

Лавровий лист – 2 шт.

Петрушка – 3 пучки

Приготування:

Свинину промити, обсушити і нарізати шматочками. Цибулю дрібно порубати. У досить глибокій сковороді розігріти олію, викласти шматочки свинини і посмажити на сильному вогні до золотистого кольору (близько 5 хвилин). Додати до м’яса цибулю, перемішати, зменшити вогонь до середнього і смажити ще 5–7 хвилин. Посолити і поперчити за смаком, всипати перець горошком, борошно, ретельно перемішати і смажити ще близько 3 хвилин. Додати кетчуп і добре перемішати. Додати лавровий лист, додати склянку води кімнатної температури. Дочекавшись, коли вода закипить, накрити кришкою, зменшити вогонь практично до мінімуму і тушкувати 30 хвилин. Готову страву приправити нарізаною петрушкою.

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Свинячий гуляш у сметанному соусі

Інгредієнти:

Пшеничне борошно – 2 ст. л.

Свинина – 700 г

Сметана 20% – 2 ст. л.

Перець чорний мелений – за смаком

Сіль – дрібка

Подрібнені помідори у власному соку – 3 ст. л.

Цибуля – 1 головка

Вода – 1 склянка

Приготування:

Цибулю дрібно нарізати, обсмажити. Додати свинячий гуляш, потім дрібку солі, смажити все хвилин 10. Додати томати і воду, тушити близько 40 хвилин. Для соусу до гуляшу додати сметану, перемішати, додати борошно, перемішати і додати перець за смаком.

Гуляш зі свинини з томатом

Інгредієнти:

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Свинина – 500 г

Томатна паста – 1 ст. л.

Бульйон – 1 склянка

Рослинна олія – ​​за смаком

Спеції – за смаком

Приготування:

М’ясо промити, промокнути паперовим рушником. Дрібно нарізати поперек волокон шматочками 1х3 см. На розпечену сковороду налити олію і обсмажити м’ясо на сильному вогні протягом 2–3 хвилин до появи золотистої скоринки. М’яса на сковороді повинно бути стільки, щоб воно лежало в один шар, а між шматочками була невелика відстань. Цибулю дрібно порізати і додати до м’яса, зменшивши вогонь до середнього. Після того, як цибуля стане прозорою, розвести в склянці окропу бульйон. Залити м’ясо бульйоном. Накрити кришкою і залишити тушкуватися на слабкому вогні протягом години. У міру википання рідини додавати окріп (сирою холодною водою можна зіпсувати смак страви). За п’ять хвилин до готовності додати спеції (наприклад, зіру, лавровий лист, перець горошком і сіль), томатну пасту і добре перемішати. Накрити кришкою і тушкувати 5 хвилин.

Смачного!

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