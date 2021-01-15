Гороскоп на 16 січня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Хто може зустріти цікаву людину, а кому можна сміливо починати ремонт? Читайте гороскоп на 16 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сприятливий день. Швидше за все, вам вдасться зрушити з мертвої точки ті справи, які не давали вам спокою протягом останніх тижнів. Усе починає налагоджуватися.

Телець

Ви в повній бойовій готовності і рішуче налаштовані знищити всіх ворогів, а заразом і ворогів ворогів. Охолоньте. Не ухвалюйте рішень зопалу.

Близнюки

Ви сповнені надій. Однак вам варто зняти з себе рожеві окуляри і подивитися на світ тверезо. Не все так гладко, як вам цього хотілося б. Зірки радять проявити розсудливість і нарешті почати діяти.

Рак

Прекрасний день, який обіцяє успіх представникам творчих професій. Ви зможете реалізувати дуже амбітний проєкт, який гідно оцінять і колеги, і начальство.

Лев

Ви розбиті. Воно й не дивно. Біда прийшла звідти, звідки ви її не чекали. Не варто відразу ж опускати руки. Подивіться навкруги, може, є ще щось, чого ви не помічали раніше? Боріться до кінця.

Діва

Імовірні сварки або домашні клопоти. Зберігайте витримку і холоднокровність. Не реагуйте на те, що відбувається, — багато що залежить не тільки від вас.

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Терези

Дуже вдалий день для того, щоб створити шедевр. І неважливо, у якій царині ви працюєте. Натхнення так і вирує. Тож дайте йому вихід і не закопуйте свій талант у землю.

Скорпіон

Чудовий день, щоб почати ремонт чи придбати нове авто. Однак зірки попереджають: будьте дуже обережні і не зв’язуйтеся з кредиторами. Краще менше, зате краще. Інакше є ризик потрапити в боргову яму.

Стрілець

Прекрасний день для нових знайомств. Не засиджуйтеся вдома. І нехай карантин вносить деякі обмеження, все ж є шанс зустріти цікаву людину.

Козеріг

Несприятливий день. Бійтеся інтриг, заздрощів. Може виникнути необхідність у допомозі друзів. Не соромтеся просити про послугу. Краще потім подякуйте їм.

Водолій

Зірки радять провести день наодинці з собою. Помедитуйте, почитайте хороші книги. Зазирніть у свій внутрішній світ і подумайте, чого насправді ви хочете.

Риби

День позитивних емоцій. На вашому порозі може з’явитися людина з минулого. Хороша людина. Можете сміливо віддатися спогадам у приємній компанії.

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