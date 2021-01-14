З незвичайним дизайном нігтів ваші руки будуть притягувати погляди! Підбір кольору нігтів до образу може стати завершальним штрихом. Які ж тренди в нігтьовій індустрії вриваються на передові позиції? Дивіться добірку манікюру на короткі нігті на зиму 2021 року в матеріалі.

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Гарний стильний манікюр — один з основних складників сучасного образу справжньої жінки. Перше, на що звертають увагу, — це руки. Другий погляд часто звернений на нігті: чи доглянуті вони? Ми зібрали найцікавіші і трендові варіанти манікюру, які стануть показником вашої доглянутості й чуття стилю.

Насамперед варто зазначити, що для зими існує три базові групи відтінків, які матимуть виграшний вигляд із будь-яким образом: нюдові, червоні і темні.

Також новий тренд полягає в можливості комбінувати кольори одного тону. Наприклад, наносячи на кожен наступний ніготь дедалі світліший колір або ж навпаки ― йдучи у більш приглушені відтінки. Це має такий вигляд:

Не забуваємо і про французький манікюр, який підкреслюватиме вашу елегантність. З кольорами лінії також можна експериментувати.

Матовий топ — головний тренд зими. Важливо, що цим лаком необхідно покривати нюдові відтінки, щоб залишатися на піку моди.

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