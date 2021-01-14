Гороскоп на 15 січня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно запросити друзів у гості, а хто може готуватися до початку нового життя? Читайте гороскоп на 15 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Від самого ранку день подарує вам багато сюрпризів. Однак будьте обережні, щоб не попастися на підступи недоброзичливців.

Телець

Вам хочеться тепла і затишку. Зірки радять зробити невелике прибирання в оселі й запросити друзів на вечерю. Вечір у приємній компанії вам забезпечений.

Близнюки

Іноді в спробі приємно провести час із друзями ви забуваєте про свою другу половинку. Щоб уникнути сварок і образ, приділіть коханій людині трохи часу.

Рак

Ви поставили перед собою дуже багато завдань. Настав час починати втілювати їх у реальність. Однак зірки радять не розпорошуватися, а діяти поетапно і системно.

Лев

Ви приймаєте дуже близько до серця будь-які невдачі або проколи. Як свої, так і своїх близьких. Відпустіть ситуацію. Іноді для вирішення проблеми потрібен час. Так дайте його собі.

Діва

Цей день цілком і повністю присвятіть собі. Займіться улюбленою справою: почитайте книгу, подивіться улюблений фільм, проведіть час із дітьми або батьками. Забудьте на вечір про всі проблеми і повністю розслабтеся.

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Терези

Ви в передчутті початку нового етапу у своєму житті. І нехай він вас не лякає. Якщо добре постараєтеся і будете вірити у свої сили, все у вас вийде. Головне ― не здаватися після першої ж невдачі.

Скорпіон

Ви будете трохи дратівливими. Тільки не конфліктуйте ні з ким. Намагайтеся стримувати свої емоції, інакше скандалів не уникнути. А потім пошкодуєте про те, що трапилося.

Стрілець

У вас повно планів і надій. І що найважливіше, всі вони реальні і дуже швидко реалізуються. Не бійтеся звертатися по допомогу до тих людей, у яких більше досвіду.

Козеріг

Від самого ранку ви будете сповнені сил та енергії. Почніть вирішувати найскладніші завдання. А після обіду залишаться дрібні справи, які не зажадають від вас занадто багато зусиль. Вечір проведіть у тиші.

Водолій

Ви трохи заплуталися і не розумієте, чого хочете. Щоб вирішити всі питання, можете запитати поради у друзів, але останнє слово все ж залиште за собою. Прислухайтеся до свого серця. Воно підкаже.

Риби

Ви на порозі нового життя. Зміни настануть тоді, коли ви їх і чекати не будете. Приймайте з вдячністю всі подарунки Долі. А їх буде чимало!

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