Поки триває локдаун, Rocket привезе їжу тим, хто її не замовляв, але дуже потребує. Український сервіс оголосив про новий соціальний проєкт — доставку комплексних обідів малозабезпеченим родинам киян, яких торкнулася епідемія ВІЛ/СНІДУ.

Проєкт реалізується спільно з Фондом Олени Пінчук та КМДА. Він спрямований на підтримку незахищених верств населення, а також на зменшення соціальних контактів у період епідемії Covid-19. Приготування їжі та її доставка будуть здійснюватися з дотриманням усіх карантинних обмежень.

З 13 січня і до кінця локдауну Rocket щодня доставлятиме приблизно 1000 комплексних обідів. Вони включають м’ясну страву з гарніром, салат і хліб. Доставлятимуть кур’єри Rocket по всьому Києву.

«Ми готуємо їжу самостійно, без використання напівфабрикатів від зовнішніх постачальників. Тому щодня ми будемо радувати людей свіжими і смачними стравами. Обіди готуються у власних ресторанах сервісу Rocket, так званих Dark Kitchen, що розташовані у п’яти різних локаціях столиці», — розповів Юрій Смирнов, керівник напряму Dark Kitchen сервісу Rocket.

Ініціатором і спонсором проєкту виступив сервіс доставки Rocket. Список адресатів надали Фонд Олени Пінчук та КМДА.

«Це вже друга благодійна спільна активність Rocket і КМДА. Під час весняного локдауну компанія одна з перших виступила з ініціативою доставки продуктових наборів для осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тоді спільними зусиллями Rocket і соціальних служб Києва було доставлено понад 12 000 продуктових наборів першої необхідності. Місто завжди підтримуватиме такі соціальні ініціативи та надаватиме різнобічну підтримку», — зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Додаткова інформація:

Rocket — український сервіс доставки, заснований у 2018 році як Raketa. З виходом на міжнародний ринок компанія змінила назву на Rocket. Сьогодні кур’єри Rocket доставляють замовлення в 27 українських містах, а з грудня 2020 року — у столиці Кіпру, Нікосії. У планах на 2021 рік — запустити доставку Rocket у десяти європейських країнах.

Фонд Олени Пінчук заснувала Олена Пінчук у вересні 2003 року. У грудні 2017 року було оголошено, що окрім боротьби зі СНІДом організація разом з фундацією Кока-Коли також буде займатися підтримкою жінок та дівчат, але протидія епідемії ВІЛ/СНІДу та сексуальна освіта залишаються пріоритетними темами в роботі фонду. Основними напрямами його діяльності сьогодні є: боротьба зі СНІДом і здоровий спосіб життя; менторські та освітні проєкти, спрямовані на молодих дівчат і жінок; залучення в Україну найкращого міжнародного досвіду в гуманітарній сфері.

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