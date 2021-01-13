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Місячний календар стрижок на січень 2021 від екстрасенсів СТБ

13.01.2021

Перший місяць цього року небагатий на сприятливі дні для стрижки. У січні 2021 утримайтеся від зміни іміджу або тонування. Перенесіть походи в салон краси на лютий, щоб залишитися задоволеною результатом. А головне, зберегти здоров’я і силу волосся. Місячний календар стрижок на січень 2021 року — в матеріалі.

Сприятливі дні для стрижки волосся в січні 2021 року:

4, 12, 13 і 14 січня.

Більше на тему: Місячний календар стрижок на 2021 рік від екстрасенсів СТБ

Несприятливі дні для стрижки волосся в січні 2021 року:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 і 31 січня.

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