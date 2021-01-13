Гороскоп на 14 січня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Хто повинен навчитися себе захищати, а кому варто взяти відгул? Читайте гороскоп на 14 січня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Зірки радять звернути особливу увагу на харчування, а також на здоров’я. Споживайте більше натуральних вітамінів і відмовтеся від шкідливих продуктів. Спорт також піде на користь.

Телець

Вам варто тримати свій язик за зубами і уникати конфліктів. Через одне необережне слово ви можете втратити близьку людину.

Близнюки

У вас усе стабільно. На роботі невеликий завал, проте ви з ним легко впораєтеся. У стосунках із коханою людиною також усе добре. Продовжуйте в тому ж дусі.

Рак

На роботі у вас можуть виникнути невеликі труднощі. А все тому, що ви не бажаєте прислухатися до думки людей із більшим досвідом. Задумайтесь, ви не завжди маєте рацію.

Лев

У вас на роботі невеликий завал. Щоб усе встигнути і не отримати від начальства догану, відмовтеся від пустих балачок і повністю присвятіть себе виконанню прямих обов’язків.

Діва

Можливі невеликі конфлікти на роботі або з друзями. Якщо вас ображають, не мовчіть. Навчіться давати відсіч. Тільки так ви зможете захистити себе. Досить мовчати!

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Терези

Ваша проблема в тому, що ви часто пхаєте ніс у чужі справи і даєте непрохані поради. Відмовтеся від цієї шкідливої ​​звички, інакше будете потрапляти під гарячу руку оточення.

Скорпіон

Ви так старанно намагаєтеся всім догодити, що зовсім забули про себе. Тим часом інші давно сіли вам на шию. Дещиця егоїзму вам не завадить.

Стрілець

Якщо близькі люди роблять вам зауваження, варто прислухатися до їхньої думки. Іноді з боку видніше. Однак це зовсім не означає, що треба сліпо виконувати їхні поради.

Козеріг

Чудовий день, який подарує Козерогам багато приємних сюрпризів. Не виключене доленосне знайомство і просування по кар’єрних щаблях.

Водолій

Вдалий день для експериментів із зовнішністю. Давно хотіли поміняти колір волосся або обрізати коси? Уперед до перукаря! Та пам’ятайте про соціальну дистанцію і не забувайте вдягати маску. Бережіть себе й інших.

Риби

Ви трохи виснажені. Якщо є змога, візьміть вихідний або відпросіться раніше з роботи. Вечір проведіть у колі сім’ї.

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