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Стас Боклан святкує день народження

12.01.2021

Сьогодні, 12 січня, народний артист України, актор драми «Кріпосна» Стас Боклан святкує день народження. Актору виповнюється 61 рік. 

стас боклан

Актора театру і кіно, народного артиста України Стаса Боклана глядачі люблять вже багато років. У 2006 році за значний особистий внесок у культурний розвиток України акторові присвоїли звання заслуженого артиста України, а в 2016 — народного артиста.

стас боклан

У легендарному костюмованому серіалі «Кріпосна» Стас Боклан зіграв поміщика Петра Червінського. Роль багатого, нещадного і суворого героя була артисту до снаги, як нікому іншому. Телеканал СТБ почав зйомки 3-го сезону, і вже цього року глядач побачить продовження сюжетної лінії улюбленої драми.

Редакція сайту STB.UA вітає Стаса Боклана!

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