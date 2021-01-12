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Засіб для вмивання своїми руками: простий рецепт

12.01.2021

Як зробити корисний і недорогий засіб для вмивання своїми руками? Виявляється, це зовсім просто! Читайте рецепт у нас в матеріалі.

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Для того, щоб ваша шкіра була зволоженою і здоровою, не обов’язково купувати дорогі магазинні засоби. Ви можете легко і просто зробити гель для вмивання в домашніх умовах. Одним з найефективніших рецептів сьогодні ми поділимося з вами. Для нього знадобляться лише 2 складники – вівсяні пластівці і вода. Трохи вільного часу, і б’юті-засіб готовий.

Покроковий рецепт засобу для вмивання:

  1. На 1 літр ємності (бажано взяти банку) засипаємо вівсяні пластівці рівно до середини.
  2. Заливаємо пластівці до краю теплою кип’яченою водою.
  3. Ретельно перемішуємо, накриваємо баночку і залишаємо на добу.
  4. Наступного ранку необхідно відфільтрувати через сито і марлю кашу з водою, ретельно вичавлюємо вузлик, в якому залишилися пластівці.
  5. Їх викидаємо, а отриману рідину залишаємо відстоюватися ще на добу.
  6. Чисту і прозору воду, яка залишиться зверху, видаляємо шприцом або ложечкою.
  7. Осад, що залишився – наш диво-засіб.

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Зберігайте гель для вмивання обличчя в холодильнику або прохолодному місці. Також рідину ви можете залити в кубики для льоду, протираючи ним обличчя.

Тепер ви знаєте, як зробити засіб для вмивання обличчя в домашніх умовах. Насолоджуйтесь отриманим результатом!

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