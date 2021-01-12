Гороскоп на 13 січня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Хто повинен повністю зануритися в роботу, а кому краще провести приємний вечір у колі друзів? Читайте гороскоп на 13 січня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Можуть виникнути невеликі складнощі на роботі. Спробуйте спокійно приймати всі зауваження і ретельно виконувати поставлені завдання.

Телець

У вас можуть виникнути труднощі у спілкуванні з колегами. Намагайтеся не звертати уваги на колючі зауваження і не приймати все сказане на свою адресу.

Близнюки

На роботі від вас вимагають результату. Намагайтеся включитися в процес якомога швидше. Тоді всі питання вирішите дуже швидко.

Рак

У вас дуже багато планів. Однак зірки радять не братися відразу за все. Виділіть головні завдання і робіть усе поступово.

Лев

Вам варто добре продумувати всі свої витрати. Якщо ви хочете трохи накопичити, відмовтеся від непотрібних покупок. На роботі все стабільно, а от у стосунках з коханою людиною можуть виникнути деякі складнощі.

Діва

У вас з’являться цікаві ідеї. Їх варто відразу ж обговорити з начальством і спробувати втілити в реальність. Не бійтеся. У вас усе вийде.

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Терези

Ви хочете отримати все й відразу, але так не буває. Визначте найважливіші завдання. Вечір проведіть у хорошій компанії. Вам потрібно розслабитися.

Скорпіон

Складний день. Спробуйте не давати друзям тих обіцянок, які не зможете виконати. Самотніх представників знака чекає приємне знайомство.

Стрілець

Вам лінь щось робити. Однак варто напружитися і вникнути в проблему. Тільки так ви зможете її вирішити. Не перекладайте відповідальність на інших людей.

Козеріг

У вас дуже багато планів і завдань. І, на диво, ви все встигнете і виконаєте на всі сто! На роботі колеги не зможуть і кроку ступити без вашої підказки або поради.

Водолій

У вас з самого ранку з’явиться бажання перевернути гори. Однак у цій справі головне не перестаратися. Зверніть увагу на своє здоров’я.

Риби

Ви трохи втомилися від свят. Зірки радять відкласти всі зустрічі і зайнятися роботою. Повірте, за свята завдань накопичилося чимало.

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